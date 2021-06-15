Ülke şokta! Somali'de askeri eğitim merkezinde intihar saldırısı: 10 asker öldü

Somali acımasız saldırının hedefi oldu. Somali'de bir askeri eğitim merkezine intihar saldırısı düzenlendi. Ülkeyi hüzne boğan saldırı sonucunda 10 askerin öldüğü bilgisi paylaşıldı.

ASKERLER HEDEF ALINDI

Polis yetkilisi Abdifatah Hasan, saldırının başkent Mogadişu'nun Wadajir bölgesindeki General Dhagabadan askeri tesisinde sabah saatlerinde düzenlendiğini söyledi. Yerel medyada çıkan haberlere göre, eğitim alan askerlerin arasında bulunan bir kişinin üzerindeki bombayı patlattığı saldırıda en az 10 asker öldü, çok sayıda asker yaralandı. Saldırıdan Eş-Şebab terör örgütü sorumlu tutuluyor.

ASKER YAKINLARI KAHROLDU

Somali'de askerlerin hedef alındığı saldırı sonrasında ülkede büyük üzüntü yaşanırken, ölenlerin yakınları bilgi almak ve yakınlarını görmek için harekete geçti. Yakınlarını kaybeden acılı ailelerin o anları fotoğraf karelerine yansıdı.

KAYNAK: Anadolu Ajansı