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Ülke şokta! Somali'de askeri eğitim merkezinde intihar saldırısı: 10 asker öldü

Somali başkenti Mogadişu'nun Wadajir bölgesinde bulunan bir askeri eğitim merkezine düzenlenen intihar saldırısında 10 asker hayatını kaybetti. Saldırı ülkede şok etkisi yaratırken, hayatını kaybeden askerlerin yakınları yasa boğuldu.

Ülke şokta! Somali'de askeri eğitim merkezinde intihar saldırısı: 10 asker öldü

Somali acımasız saldırının hedefi oldu.  Somali'de bir askeri eğitim merkezine intihar saldırısı düzenlendi. Ülkeyi hüzne boğan saldırı sonucunda 10 askerin öldüğü bilgisi paylaşıldı. 

ASKERLER HEDEF ALINDI

Ülke şokta! Somalide askeri eğitim merkezinde intihar saldırısı: 10 asker öldü

Polis yetkilisi Abdifatah Hasan,  saldırının başkent Mogadişu'nun Wadajir bölgesindeki General Dhagabadan askeri tesisinde sabah saatlerinde düzenlendiğini söyledi. Yerel medyada çıkan haberlere göre, eğitim alan askerlerin arasında bulunan bir kişinin üzerindeki bombayı patlattığı saldırıda en az 10 asker öldü, çok sayıda asker yaralandı. Saldırıdan Eş-Şebab terör örgütü sorumlu tutuluyor.

Ülke şokta! Somalide askeri eğitim merkezinde intihar saldırısı: 10 asker öldü

ASKER YAKINLARI KAHROLDU

Somali'de askerlerin hedef alındığı saldırı sonrasında ülkede büyük üzüntü yaşanırken, ölenlerin yakınları bilgi almak ve yakınlarını görmek için harekete geçti. Yakınlarını kaybeden acılı ailelerin o anları fotoğraf karelerine yansıdı. 

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Ülke şokta! Somalide askeri eğitim merkezinde intihar saldırısı: 10 asker öldü

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