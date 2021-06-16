Ülkede terör şoku! Kolombiya'da askeri tabura bomba yüklü araçla saldırı: 36 asker yaralandı

Terör unsurlarının düzenlediği saldırılar dur durak bilmiyor. Alçak terör saldırılarının son hedefi Kolombiya oldu. Kolombiya'nın Kuzey Santander yönetim bölgesinde, askeri tabura bomba yüklü 2 araçla düzenlenen saldırıda 36 askerin yaralandığı bildirildi.

BOMBA YÜKLÜ İKİ ARAÇ İNFİLAK ETTİ

Kolombiya basınında yer alan haberlere göre, Cucuta kentinde, Ulusal Ordu'ya bağlı 30. tugayın içinde askerlerin bulunduğu alanda, bomba yüklü 2 aracın infilak ettirilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 36 asker yaralandı.

Devlet Başkanı Ivan Duque yaptığı açıklamada, olayı kınayarak, saldırının derhal soruşturulması için Savunma Bakanı Diego Molano'ya gerekli talimatları verdiğini belirtti. Öte yandan Molano da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "30. Tugay'daki patlamalar nedeniyle durumu doğrulamak için hemen ordu komutanıyla beraber bölgeye intikal ediyoruz." ifadesini kullandı. Yetkililer, patlamayla ilgisi olduğu düşünülen bir kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

KAYNAK: Anadolu Ajansı