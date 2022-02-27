Ülkeler bir bir kapıları çarptı! Kuzey Makedonya da hava sahasını Rus uçaklarına kapattı!

Rusya'nın, Ukrayna'yı işgalinin 4. gününde, bazı ülkelerden hava sahası açıklaması geldi. Buna göre, Litvanya, Letonya, Slovenya, Estonya, Norveç, Fransa, İtalya, Almanya, Hollanda, Finlandiya, Danimarka ve İzlanda da hava sahasının Rus uçaklarına kapatılması kararlaştırıldı. Hemen ardından aynı karar Kuzey Makedonya'dan da geldi.

ALMANYA'DA KATILDI

Almanya başbakanı Scholz, Almanya'nın hava sahasını Rusya'ya kapattığını duyurdu. AB Yüksek Temsilcisi Borrell, “Almanya hava sahasını bugün saat 17.00 itibarıyla Rus uçaklarına kapatacak” dedi. Ülkelerin aldığı bu karar ile birlikte, Rus uçaklarının ismi sayılı ülkelerin hava sahalarına girişi bir süreliğine askıya alındı.