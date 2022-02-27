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Ülkeler bir bir kapıları çarptı! Kuzey Makedonya da hava sahasını Rus uçaklarına kapattı!

Rusya, Ukrayna işgaline devam ederken, bazı ülkelerden Rusya'ya hava sahasını kapatma kararı aldı. Rusya da yaptırımlara cevaben Litvanya, Letonya, Slovenya, Estonya, Norveç, Fransa, İtalya, Almanya, Hollanda, Finlandiya, Danimarka ve İzlanda da hava sahasının Rus uçaklarına kapatılması kararlaştırıldı.

Ülkeler bir bir kapıları çarptı! Kuzey Makedonya da hava sahasını Rus uçaklarına kapattı!

Rusya'nın, Ukrayna'yı işgalinin 4. gününde, bazı ülkelerden hava sahası açıklaması geldi. Buna göre,  Litvanya, Letonya, Slovenya, EstonyaNorveç, Fransa, İtalya, Almanya, Hollanda, Finlandiya, Danimarka ve İzlanda da hava sahasının Rus uçaklarına kapatılması kararlaştırıldı. Hemen ardından aynı karar Kuzey Makedonya'dan da geldi.

Ülkeler bir bir kapıları çarptı! Kuzey Makedonya da hava sahasını Rus uçaklarına kapattı!

ALMANYA'DA KATILDI

Almanya başbakanı Scholz, Almanya'nın hava sahasını Rusya'ya kapattığını duyurdu. AB Yüksek Temsilcisi Borrell, “Almanya hava sahasını bugün saat 17.00 itibarıyla Rus uçaklarına kapatacak” dedi. Ülkelerin aldığı bu karar ile birlikte, Rus uçaklarının ismi sayılı ülkelerin hava sahalarına girişi bir süreliğine askıya alındı.

Ülkeler bir bir kapıları çarptı! Kuzey Makedonya da hava sahasını Rus uçaklarına kapattı!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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