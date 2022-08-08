Ülkeye kaçak yollarka girmeye çalışıyorlardı! Yunan polisi tarafından öldüresiye dövülüp Türk sularına itildiler!

Muğla'nın Bodrun ilçesinde ülkeye yasa dışı yollarla girmeye çalışan göçmenler Yunan polisleri tarafından öldürüresiye dövülüp Türk kara sularına itildi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
Ülkeye kaçak yollarka girmeye çalışıyorlardı! Yunan polisi tarafından öldüresiye dövülüp Türk sularına itildiler!

Ülkelerinde eşitsizlik ve zuluümden kaçıp yasa dışı yollarla Türkiye ve diğer ülkelere girmeye çalışan göçmenlerin haberleri gelemye devam ediyor. Son olarak Muğla'nın Bodrum ilçesinde ülkeye girmeye çalışırken Yunan polisleri tarafından ilk önce darp edilip daha sonra da öldüresiye dövülen göçmenleri Türk güvenlik ekipleri kurtardı.

Ülkeye kaçak yollarka girmeye çalışıyorlardı! Yunan polisi tarafından öldüresiye dövülüp Türk sularına itildiler!

CAN SALINA BİNDİRİP TÜRK SULARINA İTTİLER

Bodrum’dan yasa dışı yollarla Yunan adalarına kaçmaya çalışan 3 mülteci, yüzerek Yunan kıyılarına ulaştı. Göç yasasına göre sığınmacı olarak alınması gereken 3 mülteci, Yunan polisleri tarafından darp edilerek öldüresiye dövüldü. İşkence gören mülteciler, Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından can salına bindirilerek Türk kara sularına itildi.

Ülkeye kaçak yollarka girmeye çalışıyorlardı! Yunan polisi tarafından öldüresiye dövülüp Türk sularına itildiler!

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Bodrum Karaada açıklarında ölüme terk eidlen göçmenlerin haberini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri 11 Sahil Güvenlik botu tarafından can içerisindeki göçmenleri kurtardı. Vücutlarında darp ve cebir izlerine rastlanması ve hareket kısıtlarının olması nedeniyle sağlık kontrolleri yapılarak hastaneye sevk edilen göçmenlerden birisi, işkence görüdklerini anlatarak Bodrum’dan yüzerek Yunanistan’a geçtiklerini, Yunan kıyılarına çıktıkları anda Yunan polisinin kendilerini yakaladığını, değerli eşyalarını aldıklarını, coplarla ve yumruklarla darp edildiklerini, ellerinin kelepçelenerek Yunan Sahil Güvenlik botuna bindirildiklerini ve Türk kara sularına yaklaştıkları bir yerde can salına bindirilip kelepçelerinin açıldığını söyledi.

Ülkeye kaçak yollarka girmeye çalışıyorlardı! Yunan polisi tarafından öldüresiye dövülüp Türk sularına itildiler!

0
0
0
0
0
0
1
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
İzmir Buca'da orman yangını! Ekiplerin müdahelesi sürüyor!
İzmir Buca'da orman yangını! Ekiplerin müdahelesi sürüyor!
Bolu'daki içme suyu zehirlenmelerinde yeni vakalar! Zehirlenmelerin belirtileri değişti, halk tedirgin!
Bolu'daki içme suyu zehirlenmelerinde yeni vakalar! Zehirlenmelerin belirtileri değişti, halk tedirgin!
Kaçak göçmenlerle mücadele sürüyor! 362 Afganistanlı sınır dışı edildi!
Kaçak göçmenlerle mücadele sürüyor! 362 Afganistanlı sınır dışı edildi!
Sivas'ta hortum çıktı, ilk kez gören vatandaş neye uğradığını şaşırdı! " İlk defa denk geldim"
Sivas'ta hortum çıktı, ilk kez gören vatandaş neye uğradığını şaşırdı! " İlk defa denk geldim"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Cemevi ziyareti! Dernektekiler ile iftar yaptı!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Cemevi ziyareti! Dernektekiler ile iftar yaptı!
SON DAKİKA! Kandilli Rasathanesi duyurdu! Yunanistan'da 3.5 şiddetinde deprem
SON DAKİKA! Kandilli Rasathanesi duyurdu! Yunanistan'da 3.5 şiddetinde deprem
3'lü mutabakat sonrası iade edileceklerdi! İsveç'ten teröristlerin iadesi için sklandal hamle iddası!
3'lü mutabakat sonrası iade edileceklerdi! İsveç'ten teröristlerin iadesi için sklandal hamle iddası!
Bakan Soylu'dan CHP'li Yıldırım Kaya'ya ağır sözler! "Yalanı utanmadan anlatan milletvekili müsveddesine ne demeli?"
Bakan Soylu'dan CHP'li Yıldırım Kaya'ya ağır sözler! "Yalanı utanmadan anlatan milletvekili müsveddesine ne demeli?"
Düğmeye basıldı, vatandaş sevinçten havaya uçtu! Iphone 13 Pro Max modelinde çılgın indirim!
Düğmeye basıldı, vatandaş sevinçten havaya uçtu! Iphone 13 Pro Max modelinde çılgın indirim!
Son dakika | Tekrarı düzenlenecek olan KPSS'nin yeni tarihi belli oldu!
Son dakika | Tekrarı düzenlenecek olan KPSS'nin yeni tarihi belli oldu!
Sivas'ta hortum çıktı, ilk kez gören vatandaş neye uğradığını şaşırdı! " İlk defa denk geldim"
Sivas'ta hortum çıktı, ilk kez gören vatandaş neye uğradığını şaşırdı! " İlk defa denk geldim"
Geç bile kalındı! Dini değerleri zedeleyen Spotify'a soruşturma açıldı! "Atatürk'ün ezan okunurken dinlediği şarkılar"
Geç bile kalındı! Dini değerleri zedeleyen Spotify'a soruşturma açıldı! "Atatürk'ün ezan okunurken dinlediği şarkılar"