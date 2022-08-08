Ülkeye kaçak yollarka girmeye çalışıyorlardı! Yunan polisi tarafından öldüresiye dövülüp Türk sularına itildiler!

Ülkelerinde eşitsizlik ve zuluümden kaçıp yasa dışı yollarla Türkiye ve diğer ülkelere girmeye çalışan göçmenlerin haberleri gelemye devam ediyor. Son olarak Muğla'nın Bodrum ilçesinde ülkeye girmeye çalışırken Yunan polisleri tarafından ilk önce darp edilip daha sonra da öldüresiye dövülen göçmenleri Türk güvenlik ekipleri kurtardı.

CAN SALINA BİNDİRİP TÜRK SULARINA İTTİLER

Bodrum’dan yasa dışı yollarla Yunan adalarına kaçmaya çalışan 3 mülteci, yüzerek Yunan kıyılarına ulaştı. Göç yasasına göre sığınmacı olarak alınması gereken 3 mülteci, Yunan polisleri tarafından darp edilerek öldüresiye dövüldü. İşkence gören mülteciler, Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından can salına bindirilerek Türk kara sularına itildi.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Bodrum Karaada açıklarında ölüme terk eidlen göçmenlerin haberini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri 11 Sahil Güvenlik botu tarafından can içerisindeki göçmenleri kurtardı. Vücutlarında darp ve cebir izlerine rastlanması ve hareket kısıtlarının olması nedeniyle sağlık kontrolleri yapılarak hastaneye sevk edilen göçmenlerden birisi, işkence görüdklerini anlatarak Bodrum’dan yüzerek Yunanistan’a geçtiklerini, Yunan kıyılarına çıktıkları anda Yunan polisinin kendilerini yakaladığını, değerli eşyalarını aldıklarını, coplarla ve yumruklarla darp edildiklerini, ellerinin kelepçelenerek Yunan Sahil Güvenlik botuna bindirildiklerini ve Türk kara sularına yaklaştıkları bir yerde can salına bindirilip kelepçelerinin açıldığını söyledi.