Ulusal Faktoring halka arz ne zaman? Ulusal Faktoring halka arz eşit mi, oransal mı? Hisse fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte halka arz kodu
20 yıldan fazla süredir on binlerce kuruluşa finansal çözüm ortaklığında bulunan ve kaynak sağlayan Ulusal Faktoring halka arz edileceğini açıkladı. Bu bağlamda halka arz işlemi hakkında bilgi sahibi olmak isteyen yatırımcılar Ulusal Faktoring halka arz ne zaman? Ulusal Faktoring halka arz eşit mi, oransal mı? Hisse fiyatı ne kadar, kaç TL? sorularına yanıt arıyorlar. İşte halka arz kodu...
Faktoring sektöründe 20 yılı geride bırakan Ulusal Faktoring’in paylarının halka arzı için yaptığı başvuruyu SPK onayladı. Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş liderliğinde yirmi altı aracı kurumun katıldığı konsorsiyum ile halka arzda 41 milyon TL nominal değerli, sermayenin yüzde 30,71’ine denk gelen payların halka arz edilmesi planlanıyor. Peki, Ulusal Faktoring halka arz ne zaman? Ulusal Faktoring halka arz eşit mi, oransal mı? Hisse fiyatı ne kadar, kaç TL? sorularını haberimizde yanıtladık. İşte halka arz kodu ve tüm detayları...
ULUSAL FAKTORING HALKA ARZ NE ZAMAN?
Ulusal Faktoring’in halka arzı Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş liderliğinde gerçekleştirilecek. Talep toplama tarihi 4-5 olarak belirlendi.
ULUSAL FAKTORİNG HALKA ARZ EŞİT Mİ, ORANSAL MI? HİSSE FİYATI NE KADAR, KAÇ TL? İŞTE HALKA ARZ KODU
Toplamda 48.5 lot satışı gerçekleştirilecek. Taslak izahnamede görüldüğüne göre eşit halka arz olması bekleniyor.
Hisselere talebin yoğun olması durumunda ise yine PineBridge Eurasia Financial Investments'a ait olan 7.500.000 TL nominal değerinde olan grubun paylarının ek satışı yapılabilecek.
Halka arz işleminde hisseler 1 Tl, nominal değerli paylar ise 2,49 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.
100 milyon lira mevcut sermayesi bulunan Ulusal Faktoring halka arzla beraber 33 milyon 500 bin lira yükseliş gerçekleştirerek, 133 milyon 500 bin liraya çıkacak.
Borsa Kodu: ULUFA
HALKA ARZ BİLGİLERİ
|Şirket
|Ulusal Faktoring A.Ş.
|Borsa Kodu/Ticker
|ULUFA
|Aracılık Yöntemi
|En İyi Gayret Aracılığı
|Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye
|100.000.000 TL nominal
|Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye
|133.500.000 TL nominal
|Halka Arz Miktarı ve Türü
|33.500.000 TL nominal (Sermaye Artırımı) / 7.500.000 TL nominal (Ortak Satış ) / 7.500.000 tl ( Ek Satış )
|Halka Arz Büyüklüğü
|102.090.000 TL ( Ek Satış Dahil: 120.765.000 TL )
|Halka Açıklık Oranı
|30,71% ( Ek Satış Dahil %36,33 )
|Halka Arz Fiyatı
|2,49 TL
|Halka Arz Tarihleri
|4 - 5 Kasım 2021
|Halka Arz Talep Toplama Yöntemi
|Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış
|Borsada İşlem Görme Tarihi (tahmini) / Pazarı
|Ana Pazar
|Diğer Taahhütler
|Şirket, halka arz edilen payların Borsa İstanbul'da A.Ş. (Borsa)'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren altı ay boyunca bedelli sermaye artırımı yapmayacağını taahüt etmiştir.
Şirket'in Mevcut Ortakları ( İzak Koenka, Kurt Korkut Jolker, Erdal Henri Frayman, Veysel Domaniç ve PineBridge Eurasia Fund ) ise, Şirket paylarının Borsada işlem görmeye başladığı tarihten itibaren altı ay boyunca maliki oldukları Şirket paylarını satmayacaklarını ve payların satılması sonucunu doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutmayacaklarını taahüt etmişlerdir.
Ayrıca Mevcut Ortaklar, sahip oldukları payları Şirket paylarının Borsada işlem görmeye başlamasından itibaren bir yıl süreyle halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan Borsada satmayacaklarını, bu payların halka arz fiyatının altınfa Borsada satılması sonucu doğuracak şekilde herhangi big işleme tabi tutmayacaklarını ve Borsa dışında yapılacak satışlarda da satışa konu payları alanların burada yer alan kısıtlamalara tabi olduğu hususunda alıcılara bildireceklerini taahüt etmişlerdir.