Ulusal Faktoring halka arz ne zaman? Ulusal Faktoring halka arz eşit mi, oransal mı? Hisse fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte halka arz kodu

Faktoring sektöründe 20 yılı geride bırakan Ulusal Faktoring’in paylarının halka arzı için yaptığı başvuruyu SPK onayladı. Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş liderliğinde yirmi altı aracı kurumun katıldığı konsorsiyum ile halka arzda 41 milyon TL nominal değerli, sermayenin yüzde 30,71’ine denk gelen payların halka arz edilmesi planlanıyor. Peki, Ulusal Faktoring halka arz ne zaman? Ulusal Faktoring halka arz eşit mi, oransal mı? Hisse fiyatı ne kadar, kaç TL? sorularını haberimizde yanıtladık. İşte halka arz kodu ve tüm detayları...

ULUSAL FAKTORING HALKA ARZ NE ZAMAN?

Ulusal Faktoring’in halka arzı Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş liderliğinde gerçekleştirilecek. Talep toplama tarihi 4-5 olarak belirlendi.

ULUSAL FAKTORİNG HALKA ARZ EŞİT Mİ, ORANSAL MI? HİSSE FİYATI NE KADAR, KAÇ TL? İŞTE HALKA ARZ KODU

Toplamda 48.5 lot satışı gerçekleştirilecek. Taslak izahnamede görüldüğüne göre eşit halka arz olması bekleniyor.

Hisselere talebin yoğun olması durumunda ise yine PineBridge Eurasia Financial Investments'a ait olan 7.500.000 TL nominal değerinde olan grubun paylarının ek satışı yapılabilecek.

Halka arz işleminde hisseler 1 Tl, nominal değerli paylar ise 2,49 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

100 milyon lira mevcut sermayesi bulunan Ulusal Faktoring halka arzla beraber 33 milyon 500 bin lira yükseliş gerçekleştirerek, 133 milyon 500 bin liraya çıkacak.

Borsa Kodu: ULUFA

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