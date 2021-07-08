Uluslararası başarılarıyla tanınan usta kuaför Şaban Topçu’dan 2. şube atağı

Pendik’te marka olma yolunda hızla ilerleyen ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutan usta erkek kuaförü Şaban Topçu, 2. konsept şubesini geçtiğimiz 4 Temmuz Pazar günü öğle saatlerinde Pendik Gözdağı’nın en işlek caddesinde açarak müşterilerine hizmet vermeye başladı.

YOĞUN KATILIMLI AÇILIŞ MEST ETTİ

Salonunun açılışı muhteşem oldu. Şaban Topçu’nun ağabeyleri İslam Topçu ve İlhan Topçu ile birlikte tebrikleri tek tek kabul ettiği açılışa Pendik’in sevilen iş insanı ve siyasetçisi ALPİ-Diş Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahin’in yanı sıra Türkiye Bayan Kuaförü Eğitmeni Arca Acar ve yaklaşık 500 kişi katıldı.

“DAHA İYİ HİZMET İÇİN YENİ BİR KONSEPT İŞYERİ AÇMAYA KARAR VERDİM”

Bölge Gündem Haber’den Yusuf Saray’a açılış ile ilgili konuşan Şaban Topçu, “Açılışımıza gelerek bizleri onurlandırdıkları ve mutluluğumuza ortak oldukları için tüm davetlilere yürekten teşekkür ediyorum. Uzun yıllardır erkek kuaförlüğü ile uğraşmaktayım. Müşterilerime daha iyi hizmet verebilmek için yeni bir konsept işyeri açmaya karar verdim” dedi.

Pendikli usta kuaför Şaban Topçu İtalya’daki yarışmaya damgasını vurdu!

ULUSLARARASI BAŞARILARA SAHİP

1988 yılında doğan ve aslen Erzurumlu olan usta kuaför Şaban Topçu, katıldığı yarışmalarla adını tüm Türkiye’ye duyurmuştu. Şaban Topçu’nun Uluslararası saç kesim yarışmalarında Ukrayna’da birinciliği, İtalya ve Türkiye’de ise üçüncülükleri bulunuyor.