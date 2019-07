Ümit Besen Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

ÜMİT BESEN KİMDİR?

Doğum tarihi : 14.Ekim.1956

Ümit Besen kaç yaşında : 63

Kilo & Boy :

Burcu : Terazi

Meslek : Ses Sanatçısı, Müzisyen

Ümit Besen doğum yeri : Osmaniye

ÜMİT BESEN BİYOGRAFİSİ

"Okul Yolunda", Vururum Seni", "Unutursun Diye", "Islak Mendil", "I Love You" ve "Nikah Masası" gibi Türk Taverna Müziği'nin unutulmaz parçalarına imza atmış beste ve söz yazarı, yorumcu.

Ümit Besen, 14 Ekim 1956'da Osmaniye'de doğdu. Beş çocuklu Besen ailesinin en küçüğü olan Ümit Besen'in çocukluğu dedesinin udundan dinlediği namelerle geçti. Babası Fikret Besen’dir. Henüz ilkokula giderken müziğe olan yeteneğini keşfetti. Küçük yaşta melodika çalmaya başlayan sanatçı daha sonraki yıllarda akordiyon ve org çalmaya başladı. Yeteneğini ilerletmeye ve para kazanmaya karar verdi. 1974 yılında Tayfunlar Orkestrası adlı bir grup kurdu ve düğünlerde çalmaya başladı. Civar illerde herkes ondan bahsediyordu. İş teklifleri artınca da Lise 2.sınıfta okulu bıraktı. Onun için ya müzik ya okul olmalıydı. Müziği tercih etti.

1976 yılında askerlik görevi için gittiği Kütahya'da orduevinde çaldı. Buradabir generalin onu beğenmesi üzerine Zonguldak Orduevine nakledildi. Askerliği bittikten sonra Adana Çukurca Kulubü'nde şarkı söylerken milli futbolcu Metin Oktay tarafından keşfedildi.

Metin Oktay'ın yardımları sayesinde 1978 yılında İstanbul'a gelen sanatçı, Tarabya'da Köşem Bistro'da as sanatçı olarak çalmaya başladı. Plakçı olan hemşerisi Hüseyin Emre tarafından beğenilmesi üzerine ilk albüm çalışmasını yaptı. Duygulu parçaları ve herkese hitap eden tarzı ile kısa sürede yükseldi.

İlk olarak "Şikayetim Var" adlı uzun çalarını piyasaya çıkardı (1980). Hemen ardından "Islak Mendil" ile ikinci plağını yaptı (1981/82). Hareketleri rahat, söyleyişi duygulu, sesi güçlüydü. İsmi gün geçtikçe daha da büyüdü. Arka arkaya çıkardığı plakları satış rekorları kırıyor, sahne aldığı mekanlar tıklım tıklım doluyordu. Gazino kültürüne alternatif bir kültür yaratarak her kesimden insanın dinlediği yüzlerce şarkının bestecisi oldu. Türksanat Müziği'de söyledi Arabesk'te.

1980'li yıllarla beraber sinema oyunculuğu girdi Ümit Besen'in hayatına. İlk filmi "Islam Mendil"de konservatuarda okuyan fakir bir genci canlandırıyordu. Filmdeki aşk hikayesinden o kadar çok etkilendi ki bir süre sonra efsane şarkı "Nikah Masası"nı yazdı. "Nikah Masası"nı 20 dakika gibi kısa bir sürede yazdı ve besteledi. Oyunculuğu yorumculuğu kadar güçlü olmasa da aşık piyanist şantör rolleriyle izleyicisinin gönlünde taht kurmayı başardı.

13 filmde oynayan sanatçının satış rekorları kırmış 30'a yakın albümü bulunmaktadır. Korsan müzik piyasası ile mücadele eden Ümit Besen, albümleri en çok el altından yasadışı satılan müzisyenlerden biridir.

Albümleri :

1980 - Şikayetim Var

1981 - Islak mendil

1982 - Bayramın Olsun

1982 - İkimizin Yerine

1983 - Dostlar Sağolsun

1984 - Yıkılan Gurur

1984 - Bir Akşam Üstü

1985 - Vazgeçtim Senden

1986 - I Love You

1987 - Deli Gönlüm

1987 - Halk Konseri 1

1988 - Aşk Burcu

1989 - Müzikli Bir Masal

1990 - Bir Tanesin Sen

1991 - Son Şarkı

1992 - Gökkuşağı

1993 - İkimiz De Sevdik

1994 - Görüşürüz

1995 - Yalnız Kaldım

1996 - Yağmur Var Gözlerimde

1997 - Hadi Git

1998 - Nostalji

2000 - Bizim Hikayemiz

2001 - Dokunsalar Ağlarım

2003 - O Gece

2006 - Ben Bu Gece Ölmezsem

2008 - İyi Günde Kötü Günde

Filmleri :

1982 - Islak Mendil

1982 - Nikah Masası

1983 - Dostlar Sağolsun

1984 - Yıkılan Gurur

1984 - Sevmek Yeniden Doğmak

1985 - Bir Akşam Üstü

1985 - Unutursun Diye

1985 - Vazgeçtim Senden

1986 - Seni Seviyorum

1986 - Sevda Rüzgarı

1986 - Ağlama

1987 - Şoför Parçası

1987 - Baba Yüreği