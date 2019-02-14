Ümit Kaplan: Engellilerin sorunlarını çözmek için hizmete talip oldum

AK Parti Pendik Belediyesi Engelli Meclis Üyesi Aday Adayı Ümit Kaplan, ulusal yayın yapan Bölge gündem haber sitesi imtiyaz sahibi İbrahim Şahin, Pendik yerel basınından Anadolu Kent gazetesi Halil Güler ve Pendikli tv sahibi Samet Övünç ile Kahvaltılı Toplantıda bir araya geldi. Toplantıda, Engelliler İçin Hizmete Talip Olduğunu Belirterek, “Engelli Bir Vatandaş Olarak, Engelli Kardeşlerimizin İhtiyaçlarını En İyi Ben Bilirim, Belediye Meclis Üyesi Olursam Bu Engelleri En Güzel Şekilde Aşmak İçin Çalışacağım” Dedi.

ÜMİT KAPLAN KİMDİR?

1967 Amasya Taşova Destek Köyü doğumlu Ümit Kaplan İlk, orta öğrenimini Amasya’da, Lise eğitimini 1986 yılında Kırşehir Mucur Ticaret Meslek Lisesi’nde tamamladı. Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olan Kaplan, 1989 yılında Gelir İdaresi Başkanlığı’nda göreve başladı. Evli ve Batuhan ile Kardelen isimli iki çocuk sahibi olan Kaplan, Yaklaşık 5 sene İstanbul Ralli Hakemliği görevini sürdürdü. Geçirmiş olduğu bir kaza neticesinde sol ayağında meydana gelen hastalıktan dolayı, engelli statüsünde, 2006 yılında emekli olan Kaplan, Emekli olduktan sonra kendi şirketini kurarak organizasyon ve reklam sektöründe çalışmaya başladı.

Siyaasi geçmişinde; muhtar adaylığı, İstanbul birinci bölge 25. 26. 27. Dönemlerde AK Parti Milletvekili Aday Adaylıkları bulunan Ümit Kaplan, bir dönem memleketi Amasya Taşova Destekliler derneği başkanlığını yürüttü. Pendik Belediye Meclisinde Engelli vatandaşlarımızın iyi bir temsilcisi olacağını ifade eden Ümit Kaplan, halen Tarihi İstanbul Mehteran Derneği Yönetim Kurulunda görev yapmaktadır.