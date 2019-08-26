Ümit Karan görevinden istifa etti !

Teknik direktörlük kariyerini yurt dışında sürdüren Ümit Karan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla görevinden istifa ettiğini duyurdu. 2018-19 sezonu başında Kuzey Makedon ekibi FC Shkupi ile anlaşan ve bir yıl Kuzey Makedonya’da görev yapan 42 yaşındaki teknik adam görevini bıraktı.

Karan yönetimindeki FC Shkupi, ligde aldığı derecenin ardından UEFA Avrupa Ligi’ne katılmış ancak 1. ön eleme turunda eşleştikleri Ermenistan temsilcisi Pyunik’e 3-3 ve 2-1’lik skorlarla elenerek turnuvaya ilk etapta veda etmişti. Ümit Karan daha önce, ABD’de yaşayan Malatyalıların kurduğu Malatyaspor USA takımını yaklaşık 4 ay çalıştırmıştı.

Ümit Karan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla istifa kararını açıklarken şu ifadeleri kullandı:

“Yaklaşık 1 sene önce başlamış olduğum görevimden istifa ediyorum. Beni tanıyanlar iyi bilir ki kaybetmeyi hiç sevmeyen, hırslı hep bir adım ötesini düşünen bir yapım vardır. Geçen sene küme düşme potasından aldığım Shkupi takımını Avrupa Ligi’ne taşıdık ekip olarak. Gönül isterdi ki Avrupa kupalarında bir adım daha öne gidelim. Sonuç olarak bugün itibariyle kulübün ve yönetimin önünü açmak adına Shkupi kulübündeki görevimi kendi isteğimle sonlandırıyorum. Tüm süreçte yanımda olan futbolcu kardeşlerime, her zaman yanımızda olan taraftara iyi ve kötü günde tüm destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Yolunuz açık olsun”