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  3. Ümit Milli Takım'ın 2023 UEFA Avrupa Şampiyonası rakipleri belli oldu

Ümit Milli Takım'ın 2023 UEFA Avrupa Şampiyonası rakipleri belli oldu

Ümit Milli Futbol Takımı'nın 2023 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası eleme gruplarındaki rakipleri belli oldu.

Ümit Milli Takım'ın 2023 UEFA Avrupa Şampiyonası rakipleri belli oldu

İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekimine 3. torbadan katılan Türkiye, I Grubu'nda Danimarka, Belçika, İskoçya ve Kazakistan ile eşleşti.

2023 yazında yapılacak organizasyonun ev sahipliğini üstlenecek Gürcistan ve Romanya, şampiyonaya doğrudan katılacak.

Mart 2021 ve Haziran 2022 tarihleri arasında oynanacak elemelerde 8 grupta 6'şar, Türkiye'nin yer aldığı I Grubu'nda ise 5 takım mücadele edecek.

Ümit Milli Takım'ın 2023 UEFA Avrupa Şampiyonası rakipleri belli oldu

Gruplarında ilk sırayı alan takımlar ile en iyi grup ikincisi şampiyonaya katılım hakkı elde edecek. Diğer grup ikincileri arasında yapılacak play-off maçları, turnuvaya katılacak son 4 takımı belirleyecek.

2023 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası eleme grupları şöyle:

A Grubu: Hırvatistan, Avusturya, Norveç, Finlandiya, Azerbaycan, Estonya

B Grubu: Almanya, Polonya, İsrail, Macaristan, Letonya, San Marino

C Grubu: İspanya, Rusya, Slovakya, Kuzey İrlanda, Litvanya, Malta

D Grubu: Portekiz, Yunanistan, İzlanda, Belarus, Kıbrıs Rum Kesimi, Lihtenştayn

E Grubu: Hollanda, İsviçre, Bulgaristan, Galler, Moldova, Cebelitarık

F Grubu: İtalya, İsveç, İrlanda, Bosna Hersek, Karadağ, Lüksemburg

G Grubu: İngiltere, Çekya, Slovenya, Arnavutluk, Kosova, Andorra

H Grubu: Fransa, Sırbistan, Ukrayna, Kuzey Makedonya, Faroe Adaları, Ermenistan

I Grubu: Danimarka, Belçika, Türkiye, İskoçya, Kazakistan

Onur Çelik
Spor Editörü
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