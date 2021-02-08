Ümit Milli Takımı'nın hazırlık maçları için aday kadrosu belli oldu!

Avrupa Şampiyonası Eleme maçları öncesinde hazırlık kampına girecek olan Ümit Milli Takımı'nda, aday kadro belli oldu. 13-18 Şubat tarihleri arasında kampta bulunacak olan Ümit Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri için hazırlıklarını sürdürecek.

Ümit Milli Takımın hazırlık kampı aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleciler: Doğan Alemdar (Hes Kablo Kayserispor), Zafer Görgen (Çaykur Rizespor A.Ş.), Halil Yeral (Akhisarspor)

Defans: Serdar Saatçi (Beşiktaş A.Ş.), Bünyamin Balcı (Fraport-TAV Antalyaspor), İsmail Çokçalış (Bursaspor), Şefik Abalı (FC Wacker Innsbruck), Rahmi Salih Kaya (Altınordu), Emre Batuhan Adıgüzel (Menemenspor), Doğukan Nelik (Akhisarspor), Cemali Sertel (Medipol Başakşehir FK), Ravil Tagir (Medipol Başakşehir FK), Nafican Yardımcı (Çorum FK), Yusuf Can Esendemir (Altınordu)

Orta Saha: Kartal Kayra Yılmaz (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Ozan İsmail Koç (Bursaspor), Barış Alper Yılmaz (Ankara Keçiörengücü), Doğucan Haspolat (Kasımpaşa A.Ş.), Emre Demir (Hes Kablo Kayserispor), Ömer Faruk Beyaz (Fenerbahçe A.Ş.), Erkan Eyibil (Go Ahead Eagles), Kerem Atakan Kesgin (Demir Grup Sivasspor), Batuhan Kör (Bursaspor), Yusuf Barası (AZ Alkmaar)

Forvet: Gökdeniz Bayrakdar (Fraport-TAV Antalyaspor), Ali Akman (Bursaspor), Sami Gökhan Altıparmak (Gençlerbirliği), Rahmi Anıl Başaran (Royal Hastanesi Bandırmaspor), Enis Destan (Altınordu)