Ümit Özdağ bütün sırrı bozdu! Akşener'in gizli planını ifşa etti! "Masayı dağıtıp 'Tavşan' aday olacak"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, son zamanlarda girdiği münakaşalarla gündeme gelmeye devam ediyor. İlk olarak Süleyman Soylu ile başlayan tartışmasını diğer siyasilerle tamamlayan Özal, bu defa İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i hedef aldı. Akşener'in bir planı olduğunu iddia eden Zafer Partisi Genel Başkanı, tüm planı ifşa etti.

"TAVŞAN ADAY OLACAK"

İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, ittifak ortağı CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına alevi olduğu gerekçesiyle karşı çıktığını belirterek,"(Kılıçdaroğlu'nun) alevi olması benim açımdan bir engel değil, çünkü ben tanıyorum, ilkelerini biliyorum. Ama Türk toplumu açısından, yani Sünni diyebileceğimiz daha Müslüman kesim tarafından bu bir endişedir. Bu bir oy verilmemesi gereken bir problemdir. Bu açıdan bakılabilir. Ama alevi olduğu için Kılıçdaroğlu'nun (aday) yapılmaması, bence bir engel değil." ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine Akşener ve parti üyelerine gelen eleştirilere Ümit Özdağ'ın iddiası damga vurdu.

Özdağ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Akşener'in planını ifşa ederek, "Bu konuşma Akşener’in onayı olmadan yapılamaz. Akşener 6’lı masada Yavaş’ın ismini önerecek. Kabul edilmesini istediği için değil, reddedilmesi için. Yavaş reddedilince kendisi masayı dağıtıp “tavşan” aday olacak. Kılıçdaroğlu, bu oyunu masada Yavaş’a “evet” diyerek bozabilir." ifadelerine yer verdi.