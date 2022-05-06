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  3. Son dakika! Ümit Özdağ'dan İçişleri Bakanlığı önünde Süleyman Soylu'ya açık tehdit! "Süleyman, ya sen ya ben öleceğiz"

Son dakika! Ümit Özdağ'dan İçişleri Bakanlığı önünde Süleyman Soylu'ya açık tehdit! "Süleyman, ya sen ya ben öleceğiz"

Ümit Özdağ, geçtiğimiz gün Süleyman Soylu'nun kendisi için sarf ettiği sözlere "Süleyman, ben yarın saat 11.00’de tek başıma ve silahsız İç İşleri Bakanlığı önünde olacağım. " demiş, tüm Türkiye'nin gözleri saatlere çevrilmişti. Yaşanan tüm gelişmeler anbean haberimizde yer alacak. İşte, Soylu ve Özdağ arasında yaşanan polemiğin gelişmeleri...

Son dakika! Ümit Özdağ'dan İçişleri Bakanlığı önünde Süleyman Soylu'ya açık tehdit! "Süleyman, ya sen ya ben öleceğiz"

Süleyman Soylu, geçtiğimiz gün katıldığı bir canlı yayında mülteci ve göçmen karşıtı söylemlerde bulunmakla kalmayıp propaganda gerçekleştiren hesapların deşifre edildiğini belirterek, aynı zamanda  Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ’ın da Suriyeli sığınmacılar hakkındaki açıklamalarına sert tepki göstermişti. Soylu, Özdağ için “Yaptığı Soros taktiğidir. Sessiz İstila filminin parası nereden geldi?" ifadelerini kullanarak tartışmanın fitilini ateşlemişti. Öte yandan Özdağ için "'Ben bu adamı adam yerine ve insan yerine koymam. Bu hayvandan aşağı bir adamdır" cümlelerini de sarf eden Soylu'ya, Zafer Partisi liderinden yanıt gecikmedi.

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"SAAT 11.00"

Tüm Türkiye'nin gözlerini saat 11.00'a çevirmesinin sebebi, Soylu'nun açıklamaları ardından Özdağ'ın, "Süleyman, ben yarın saat 11.00’de tek başıma ve silahsız İç İşleri Bakanlığı önünde olacağım. Zerre kadar cesaretin varsa beni şerefli Türk Polisinin arkasına saklanmadan bakanlık kapısında bekle. Kimin ne çocuğu olduğunu orada bütün Türk Milleti görecek." ifadelerini kullandığı paylaşımı yapması oldu. Takvimler 6 Mayıs 2022 Cuma gününü gösterirken, Ümit Özdağ saat 10.16 sıralarında “Bozkurt Ümit” sloganlarıyla Zafer Partisi Genel Merkezi’ne giriş yaptı.

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İÇ İŞLERİ BAKANLIĞI ÖNÜNE GİDİYOR

Alınan son dakika bilgilerine göre; Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, İçişleri Bakanlığı binasına gitmek üzere yola çıktı. 

Saat 10.40 sıralarında bakanlığın önünde bulunan Özdağ, "Süleyman in aşağı" diyerek, canlı yayın başlattı.

10.55 Ümit Özdağ: "Süleyman, bu durum ya sen ya ben ölene kadar devam edecek."

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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