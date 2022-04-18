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Ümit Özdağ, terörist elebaşı APO'nun yeğeni Ömer Öcalan'ı püskürttü! "Ellerinde Türk Milletinin kanı olan sizlere Atatürk’ün izinden giderek cevap vereceğiz"

HDP Milletvekili Ömer Öcalan'ın, "Faşizm ruh hastalığıdır" paylaşımı, Ümit Özdağ'ın radarına yakalandı. Verdiği yanıtla terörist elebaşı APO'nun yeğeni olan Öcalan'ı püskürten Özdağ, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Ümit Özdağ, terörist elebaşı APO'nun yeğeni Ömer Öcalan'ı püskürttü! "Ellerinde Türk Milletinin kanı olan sizlere Atatürk’ün izinden giderek cevap vereceğiz"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve terörist elebaşı APO'nun yeğeni HDP Milletvekili Ömer Öcalan arasında sular durulmuyor. Özdağ'ın mülteci polemiğine dahil olan ve yangını körükleyen Öcalan, "Her şeye düşmanlar. Sıra mülteci düşmanlığına geldi. Faşistler, mültecilere saldırmak için sırf parti kurdular. Bu ülkede saldırganlık, milliyetçilik ve ırkçılık ile hangi sorunu çözdünüz?” ifadelerini kullanmış, Özdağ'dan "Ömer Öcalan’ın Zafer Partisi’nden korkması çok normal. Çünkü Zafer Partisi sadece sığınmacıları vatanlarına yollamayacak. Ayrıca HDP’yi masaya oturtmayacak., Terör örgütlerini ezecek. Bayık/Karayılan çetesine ölüm korkusu yaşatacak. YPG’yi dağıtacak. Yapacak çok işimiz var." yanıtını almıştı. İkili arasında yaşanan tartışmaya yeni bir diyalog daha eklendi.

Ümit Özdağ, terörist elebaşı APO'nun yeğeni Ömer Öcalan'ı püskürttü! Ellerinde Türk Milletinin kanı olan sizlere Atatürk’ün izinden giderek cevap vereceğiz

"ELLERİNDE TÜRK MİLLETİNİN KANI OLAN SİZLERE..."

Geçtiğimiz gün Ümit Özdağ'ı hedef alan Ömer Öcalan, "Faşizm bir ruh hastalığıdır. Bir an önce tedavi olmanız yerinde olacaktır." ifadelerini kullanarak mülteci polemiğine yeni bir tartışma konusu ekledi. Öcalan'ın paylaşımına sessiz kalmayan Özdağ ise verdiği yanıtla Türk milletinin gönlünü fethetti. Özdağ, paylaşımında "Türkiye’yi iç savaşa sürüklenme projesinin elemanısın.Ellerinde Türk Milletinin kanı olan sizlere Atatürk’ün izinden giderek cevap vereceğiz.Atatürk’ün emirlerini yerine getirmek aile geleneğimizdir. Dedem Şeyh Sait’i yargılanması için Diyarbakır’a getiren birliğin komutanıydı." ifadelerine yer verdi.

Ümit Özdağ, terörist elebaşı APO'nun yeğeni Ömer Öcalan'ı püskürttü! Ellerinde Türk Milletinin kanı olan sizlere Atatürk’ün izinden giderek cevap vereceğizÜmit Özdağ, terörist elebaşı APO'nun yeğeni Ömer Öcalan'ı püskürttü! Ellerinde Türk Milletinin kanı olan sizlere Atatürk’ün izinden giderek cevap vereceğiz

Bölge Gündem Editör Ekibi
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