Ümit Özdağ'dan Cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarını fitilleyecek iddia! "Meral Akşener altılı masayı dağıtarak kalkacak"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, canlı yayında Meral Akşener hakkında çok konuşulacak iddialarda bulundu.

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Altılı masada aylardır adaylık için tartışmalar sürerken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan gündem olacak açıklamalar geldi. Canlı yayında İYİ Parti genel Başkanı Meral Akşener hakkında konuşan Özdağ "Kısa bir süre içerisinde altılı masayı dağıtarak kalkacağını düşünüyorum" dedi.

Ümit Özdağ'dan Cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarını fitilleyecek iddia! Meral Akşener altılı masayı dağıtarak kalkacak

Meral Akşener'in kısa bir süre sonra altılı masadan kalkacağını söyleyen Ümit Özdağ, bunun bir duyum olmadığını belirterek "Ankara'da bunu bilmeyen yok. Süreç başladı bile" dedi.

"ANA MUHALEFET PARTİSİ OLMAYA OYNUYOR"

Sunucunun Cumhurbaşkanı adaylığı için mi masadan kalkacak sorusuna ise "Görürüz ben bilmiyorum da göreceğiz yani" şeklinde cevap veren Ümit Özdağ "Ben bunu söyledikten sonra fikir değiştirirler mı hiç bilmem, zannetmiyorum" diyerek "Ankara'daki bütün konuyla ilgilenenler Cumhuriyet Halk Partisi de dahil Meral Akşener'in masadan kalkacağını söylüyor. Sebep çok net. Akşener AK Parti'yi devirmeye oynamıyor, ana muhalefet partisi olmaya oynuyor. Bütün oy zeminini CHP'den almaya kurgulamış durumda. Akşener ile ayrıldığımız en önemli noktalardan birisi buydu. O zaman da öyle düşünüyordu." iddiasında bulundu.

Ümit Özdağ'dan Cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarını fitilleyecek iddia! Meral Akşener altılı masayı dağıtarak kalkacak

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