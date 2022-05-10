Ümit Özdağ'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na sığınmacı konusunu tartışma çağrısı: "Siz, Türk Milleti’ne karşı şike yapıyorsunuz"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada Suriyeli sığınmacıların durumuna değinerek," Suriye ve sığınmacılar konusu. Bu konuda partimiz çok iddialı. En tutarlı söylemde bulunan, 2011'den bu yana en tutarlı söylemi dillendiren partinin adı Cumhuriyet Halk Partisi'dir." ifadelerini kullandı.

"SIĞINMACILAR MESELESİNİ TARTIŞMAYA DAVET EDİYORUM"

Bu açıklama sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenerek TV'de sığınmacıların meselesini tartışmaya davet etti.

Özdağ sosyal medya paylaşımında şunları yazdı:

"Sayın Kılıçdaroğlu, sizi bütün vatansever CHP seçmeni önünde televizyonda 2011’den itibaren belgeler ile sığınmacılar meselesini tartışmaya davet ediyorum. Siz, Türk Milleti’ne karşı şike yapıyorsunuz. Erdoğan da bunu bildiği için topu size atıyor. "

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