Ümit Özdağ'dan yeni 'gizli protokol' açıklaması! "Hepsinin haberi var. Hele Meral Akşener'in ..."

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 2. tur seçimleri öncesi Kemal Kılıçdaroğlu ile imzaladıkları gizli protokole dair eleştirilere yanıt verdi. İYİ Parti'nin haberimiz yok açıklaması sorulan Özdağ, "Haberimiz yok' diyemezler, hepsinin haberi var. Hele Meral Akşener'in böyle bir şey söylemeye hiç hakkı yok." şeklinde konuştu.

YAYINLAMA
Google News
Ümit Özdağ'dan yeni 'gizli protokol' açıklaması! "Hepsinin haberi var. Hele Meral Akşener'in ..."

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ümit Özdağ, Anadolu Ajansı'nın sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu öncesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile imzaladıkları protokole ilişkin eleştirilere yanıt verdi.

"DEVA'yı ve Gelecek'i çıldırtıyor"

Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nin, protokolle ilgili gösterdiği tepkinin temelinde, Zafer Partisine 3 bakanlık verilmesinin yatmadığını ifade eden Özdağ, şunları kaydetti:

"Tepkinin temelinde, protokolde Anayasa'nın ilk dört maddesinden taviz verilmemesi, 66'ncı maddeden taviz verilmemesi, terörle tavizsiz mücadele edilmesi, FETÖ ve PKK terörüyle mücadele edilmesi ve Türkiye'de yaşayan tüm sığınmacı ve kaçakların bir sene içerisinde Anadolu Kalesi Projesi'yle geri döndürülmesi var. Esas buna duyuyorlar kızgınlığı ve öfkeyi. Terörle mücadeleden FETÖ ve PKK ile mücadeleden sorumlu olacak kişinin Ümit Özdağ olması, yine sığınmacı ve kaçakları vatanlarına geri yollayacak Anadolu Kalesi Projesi'ni uygulayacak kişinin Zafer Partisi Genel Başkanı olması düşüncesi DEVA'yı ve Gelecek'i çıldırtıyor."

Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nin, bu konulara açıkça cephe alamadığı için "Neden 3 bakanlık verdiniz?" diye sorduğunu öne süren Özdağ, "asıl, siz nasıl bu kadar milletvekilliğini aldınız oyunuz olmadan?" diye sorulması gerektiğini söyledi.

HEPSİNİN HABERİ VAR!

Protokole ilişkin İYİ Parti tarafından yapılan eleştirilerin hatırlatılması üzerine de Özdağ, şunları söyledi:

"Üstelik 'Haberimiz yok' diyemezler, hepsinin haberi var. Hele Meral Akşener'in böyle bir şey söylemeye hiç hakkı yok. Televizyon kameralarının önünde, 28'inden önce çıktı, tek tek tek açıkladı. Neden açıkladı onu bilemem ama açıkladığını biliyoruz. Ben bile Twitter hesabımdan bu açıklamayı paylaştım. Özetle, Kemal Bey'in yapmış olduğu hamle, yani Zafer Partisi ile bu ittifak çerçevesinde Zafer Partisine İçişleri Bakanlığı ve iki bakanlığın verilmesi bütün bir seçim kampanyası boyunca yapılmış en doğru harekettir. Tabanda da böyle bir karşılık gördü zaten."

"Kemal Bey'in ricası üzerine gerçekleşti"

Protokolün iki parti arasında yapıldığına işaret eden Ümit Özdağ, "İki sayfası var, biz birinci sayfaları açıkladık. İkinci sayfaları da 28'inden sonra açıklamak üzere elimizde tuttuk. 28'inde Kemal Kılıçdaroğlu kazansaydı bu protokol yaşama geçmeyecek miydi, geçecekti. Peki neyin gizliliği? Gizlilik sadece ve sadece, ayın 28'indeki seçimlere kadar çok ön plana çıkartılmaması doğrultusunda Kemal Bey'in ricası üzerine gerçekleşti. Çünkü Kemal Bey'e yönelik DEVA'dan ve Gelecek'ten bazı serzenişler gelmiş. Mesele bundan ibarettir." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
MHP Ankara İl Başkanlığında değişiklik, Bahçeli'nin talimatlarıyla Alparslan Doğan atandı
MHP Ankara İl Başkanlığında değişiklik, Bahçeli'nin talimatlarıyla Alparslan Doğan atandı
Kılıçdaroğlu'nu öfkelendiren oylama sonucu! 5 oylamadan 3'ünde kaybetti!
Kılıçdaroğlu'nu öfkelendiren oylama sonucu! 5 oylamadan 3'ünde kaybetti!
Bülent Kerimoğlu'ndan İmamoğlu'na çok ağır sözler: "Senin yüzünden Bakırköy sokaklarına çıkamıyorum"
Bülent Kerimoğlu'ndan İmamoğlu'na çok ağır sözler: "Senin yüzünden Bakırköy sokaklarına çıkamıyorum"
CHP Halk TV'nin tüm sözleşmelerini feshetti! Serhan Asker isyan etti!
CHP Halk TV'nin tüm sözleşmelerini feshetti! Serhan Asker isyan etti!
Son Haberler
Samsun Bafra Devlet Hastanesini karıştıran olay! Emekli polis çocuğuyla ilgilenmediği gerekçesiyle doktora silah çekti!
Samsun Bafra Devlet Hastanesini karıştıran olay! Emekli polis çocuğuyla ilgilenmediği gerekçesiyle doktora silah çekti!
Haydarpaşa Garı restorasyon çalışmalarında sona gelindi! Tarihi Gar 2024'te hizmete girecek
Haydarpaşa Garı restorasyon çalışmalarında sona gelindi! Tarihi Gar 2024'te hizmete girecek
Merkez Bankasından ekonomiye yönelik yeni adımlar! TCMB'nin sıkılaştırma adımları Resmi Gazete'de yayımlandı
Merkez Bankasından ekonomiye yönelik yeni adımlar! TCMB'nin sıkılaştırma adımları Resmi Gazete'de yayımlandı
Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı bugün başlayacak! Dünya'nın en büyük fuarlarından!
Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı bugün başlayacak! Dünya'nın en büyük fuarlarından!
İYİ Parti yerel seçim kararını verdi! CHP ile kriz kapıda! Fedakarlık sırası CHP'de
İYİ Parti yerel seçim kararını verdi! CHP ile kriz kapıda! Fedakarlık sırası CHP'de
Gizli toplantı skandalı sonrası CHP'de ilk yüzleşme! 'Zoom' ekibi tam kadro katılıyor!
Gizli toplantı skandalı sonrası CHP'de ilk yüzleşme! 'Zoom' ekibi tam kadro katılıyor!
Çok Okunanlar
Ülke Geneli 25 Temmuz Salı hava durumu nasıl olacak? Mevsim normallerinin üzerinde sıcaklar bizi bekliyor!
Ülke Geneli 25 Temmuz Salı hava durumu nasıl olacak? Mevsim normallerinin üzerinde sıcaklar bizi bekliyor!
Çinli elektrikli otomobil markası SUV Voyah Free Türkiye'de! İşte fiyatı
Çinli elektrikli otomobil markası SUV Voyah Free Türkiye'de! İşte fiyatı
Adana'da deprem meydana geldi! Şiddeti 5.5!
Adana'da deprem meydana geldi! Şiddeti 5.5!
Adana'da bir deprem daha meydana geldi! Adana sallanıyor!
Adana'da bir deprem daha meydana geldi! Adana sallanıyor!
Muhalefette ortalık yangın yeri, gizli protokol tartışması: İyi ki seçimi kazanamadık
Muhalefette ortalık yangın yeri, gizli protokol tartışması: İyi ki seçimi kazanamadık
CHP'deki gizemli 'katılımcı'dan çok sert tehdit: Ekrem ve ihanet çetesi sizi uyarıyoruz! Akıllı olun
CHP'deki gizemli 'katılımcı'dan çok sert tehdit: Ekrem ve ihanet çetesi sizi uyarıyoruz! Akıllı olun
Yorumlananlar
Hindistan'da insanlık dışı olay! Çete üyeleri iki kadına toplu tecavüz görüntüleri yayınlandı!
Hindistan'da insanlık dışı olay! Çete üyeleri iki kadına toplu tecavüz görüntüleri yayınlandı!
Çarşaflı genç kıza sözlü saldırıda bulunan kadına bir tepki de Bergüzel Korel’den: Bende sizden tiksiniyorum
Çarşaflı genç kıza sözlü saldırıda bulunan kadına bir tepki de Bergüzel Korel’den: Bende sizden tiksiniyorum
Bu da tefeci imam vurgunu! Köylülere boş senet imzalatıp borç verdi, yüksek faizle geri aldı!
Bu da tefeci imam vurgunu! Köylülere boş senet imzalatıp borç verdi, yüksek faizle geri aldı!
Tesettürlü gelin sınırları zorladı, kendi düğününde direk dansı yaptı, izleyiciler çığlık atarak izledi
Tesettürlü gelin sınırları zorladı, kendi düğününde direk dansı yaptı, izleyiciler çığlık atarak izledi