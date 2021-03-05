Ümit Özdağ'dan yeni parti açıklaması: İsmi hazır, logo ve kurucular üzerinde çalışıyoruz!

İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'da meclis konuşmasıyla istifa ettiği İYİ Parti'yle alakalı çarpıcı ayrıntılar paylaştığı konuşmasının ardından yeni partinin sinyallerini de verdi. İsminin hazır olduğunu söylediği partisinin logosu ve kurucuları üzerinde çalıştıklarını belirten Özdağ'ın bu açıklamasını, Hürriyazarı Abdulkadir Selvi değerlendirdi.

TAHRİP GÜCÜ YÜKSEK PATLAYICI

Geçtiğimiz aylarda CHP'den istifasını sunmasının ardından Bin Günde Memleket Hareketi'ni başlatan ve ardından Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce'nin istifasıyla birlikte Özdağ'ın istifasını da ele alan Selvi, yeni dönemde CHP'nin Muharrem İnce, İYİ Parti'nin ise Ümit Özdağ tarafından ateş hattında tutulacağını ve iki siyasi ismin de muhalefet tarzları itibarıyla 'tahrip gücü yüksek patlayıcı' niteliğinde olduklarını yazdı.

"ÖZDAĞ, PARTİYİ İNCE'DEN DAHA ERKEN KURACAK"

Kılıçdaroğlu'nun 'Külliye'ye giden ismi biliyorum' açıklamasının ardından İnce'nin ortaya koyduğu tavrı hatırlatan Selvi, Kılıçdaroğlu'nun kim olduğunu açıklamadığını ancak İnce'nin 'Bekleyin, kim olduğu mahkeme kayıtlarından çıkacak' derken manidar bir şekilde bıyık altından güldüğünü ifade etti.

Muharrem İnce'nin partisini 23 Nisan ya da en geç 19 Mayıs'ta faaliyete geçeceğini duyuran Selvi, Özdağ'ın partiyi daha erken kuracağını ve Adana milletvekili İsmail Koncuk'un, partinin kuruluş hazırlıklarını bir noktaya kadar taşıdığını ileri sürdü.

ADINDA 'MİLLİYETÇİ' GEÇECEK

Dün yaptığı basın toplantısında İYİ Parti'den istifa etmesinin ardından Özdağ ile konuştuğunu söyleyen Selvi, partinin isminin hazır olduğunu, logo ve kurucular üzerinde ise çalışıldığını, partinin kuruluşunda yer alan bazı isimlerle görüşmelerin başladığını ancak isim konusunda ipucu vermediğini belirterek partinin isminin başında ya da ortasında mutlaka 'milliyetçi' ibaresinin bulunacağını daha önce söylediğini ifade etti.

SAYI 14'E YÜKSELECEK

Özdağ'ın partisini Atatürk çizgisinde, milliyetçi ve tüm milliyetçileri çatısı altında toplayn, Birinci Meclis ruhu ve politik tavrını temsil eden, kucaklayıcı bir parti olarak tanımladığını belirten Selvi, "Meclis’te şu anda temsil edilen parti sayısı 12. Muharrem İnce ve Ümit Özdağ’ın kuracağı parti ile bu sayı 14’e çıkacak." ifadeleriyle yazısını sonlandırdı.