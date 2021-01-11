Ümitcan Uygun neden tutuklandı? Suçu nedir? Aleyna Çakır’ın ölümüyle ilgili hakkında soruşturma yürütülen Ümitcan Uygun sosyal medyada yayılan görüntülerinin ardından gözaltına alınmıştı. Bu son dakika gelişmesinin ardından Ümitcan Uygun neden tutuklandı? Suçu nedir? Ümitcan tutuklandı mı gerçekten? soruları araştırılmaya başlandı.

ÜMİTCAN UYGUN NEDEN TUTUKLANDI?

Ankara'da Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in (21) ölümüyle gündeme gelen ve serbest bırakılan Ümitcan Uygun geçtiğimiz gün uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve kullanılmasını alenen özendirmek suçundan gözaltına alınmıştı. Uygun çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ÜMİTCAN UYGUN SUÇU NEDİR?

Ümitcan Uygun, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve kullanılmasını alenen özendirmek suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ÜMİTCAN UYGUN KİMDİR?

Ümitcan Uygun, Aleyna Çakır'ın sevgilisi olarak gündeme gelmiştir. Ankara'da yaşayan Ümitcan Uygun, aslen Yozgat Yerköylüdür. Ayakkabı satışı ve plakalık üretimi yapan işletmelerin sahibidir.