Ümitcan Uygun'un abisi hakkında flaş gelişme! Aleyna Çakır'ın ailesi koruma kararı aldırdı

Ankara'daki evinde ölü bulunan Aleyna Çakır davasının baş şüphelisi Ümitcan Uygun'un abisi hakkında, Çakır'ın ailesini tehdit ettiği gerekçesiyle koruma kararı alındığı ve silahlarına el konduğu ifade edildi.

6 AY KORUMA KARARI

3 Haziran 2020'de Ankara'nın Keçiören ilçesindeki evinde ölü olarak bulunan, Aleyna Çakır ismiyle bilinen Sema Esen'in öldürülmesine ilşkin davada gözaltına alınmasının ardından serbest bırakılan Çakır'ın sevgilisi Ümitcan Uygun'un ağabeyinin, Esen ailesini tehdit ettiği öne sürülmüştü. Bu iddiaların ardından davacı ailenin avukatı Umur Yıldırım, Ankara 1. Aile Mahkemesi'ne koruma talebinde bulundu. Esen'in babası Himmet Esen ve abisi Mehmet Esen'in talebine ilişkin mahkeme Uygun'un abisi E.U. hakkında 6 ay koruma kararı verdi.

SİLAHLARINA DA EL KONDU

Avukat Umur Yıldırım'ın yaptığı açıklamada, Ümitcan Uygun'un abisi E.U.'nun, Uygun tutuklandığı gün gazeteciler dahil olmak üzere birçok kişiyi darbettiği, anneleri Gülay Uygun'un vefatının ardından herkese tehditler savurduğu ve son olarak sosyal medya üzeirnden Aleyna'nın ailesi ile Müge Anlı'yı öldürmekle tehdit ettiğini hatırlatarak bu kapsamda uzaklaştırma kararının yanı sıra silahlarına da el konmasına karar verildiğini belirtti.