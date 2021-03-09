Ümitcan Uygun'un arkadaşı Gökhan Özbolat canlı yayında genç kızı öldüresiye dövdü

Ankara'da bir evde ölü bulunan Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi olan Ümitcan Uygun, sosyal medyada uyuşturucu madde kullandığı videosunu yayınlayınca tutuklanıp cezaevine gönderilmişti.

Uygun'un, Çakır'a şiddet uyguladığı anları kaydedip sosyal medyada yayınlaması tüm Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı. Aynı zamanda Uygun'un genç kıza sık sık şiddet uyguladığı komşuları tarafından da ikili hakkında söylenenler arasındaydı.

UYGUN'UN ARKADAŞI DA KADINA ŞİDDET OLAYIYLA GÜNDEME GELDİ

Çakır'ın cinayetinin baş şüphelisi olarak bilinen Ümitcan Uygun'un arkadaşı, Gökhan Özbolat da aynı şiddet olayıyla gündeme geldi.

Özbolat, bir kadına uyguladığı şiddeti sosyal medyadan canlı olarak yayınlandı. Saldırgan Özbolat, kızın çığlıklarına aldırış etmeden vücudunun çeşitli yerlerine tekme ve yumruk atarak darp etti.

SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI

Videoda kadına var gücüyle vurduğu anları Instagramda paylaşan Canbolat'a sosyal medyadan tepki yağdı.

Öte yandan kızın darp edildiği sırada olayları videoya alan şahısın yaptığı el hareketi gözlerden kaçmadı.