Uyuşturucu çeşitleri ve cezaları nelerdir? | Uyuşturucu çeşitleri ve belirtileri nedir?Ümitcan Uygun'un arkadaşı Gökhan Özbolat canlı yayında genç kızı öldüresiye dövdüCape Verde (Yeşil Burun Adaları)'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? Cape Verde (Yeşil Burun Adaları)'nin Bayrağı Nasıldır?Son dakika... Karlov suikastinde mahkeme kararını açıkladı! Ceza yağdıKoronavirüsün çaresi ilaç mı? Molnupiravir herkese umut oldu!SON DAKİKA! Muğla'da TIR'la otomobil çarpıştı: Aynı aileden 5 kişi hayatını kaybettiİbadet ne demek? Genel olarak İslamda ibadetin önemi nedir?İstihaze ne demek? İstihaze kanı nedir?Birleşik Arap Emirlikleri'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? Birleşik Arap Emirlikleri'nin Bayrağı Nasıldır?Bhutan'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Bhutan'ın Bayrağı Nasıldır?
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Ümitcan Uygun'un arkadaşı Gökhan Özbolat canlı yayında genç kızı öldüresiye dövdü

Ümitcan Uygun'un arkadaşı Gökhan Özbolat canlı yayında genç kızı öldüresiye dövdü

Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi olarak gösterilen Ümitcan Uygun'un arkadaşı Gökhan Özbolat kadına şiddet olayıyla gündeme geldi. Özbolat, zamanında Uygun'un yaptığı gibi bir kadını darp ettiği görüntülerini sosyal medyada paylaştı.

Ankara'da bir evde ölü bulunan Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi olan Ümitcan Uygun, sosyal medyada uyuşturucu madde kullandığı videosunu yayınlayınca tutuklanıp cezaevine gönderilmişti.

Uygun'un, Çakır'a şiddet uyguladığı anları kaydedip sosyal medyada yayınlaması tüm Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı. Aynı zamanda Uygun'un genç kıza sık sık şiddet uyguladığı komşuları tarafından da ikili hakkında söylenenler arasındaydı.

UYGUN'UN ARKADAŞI DA KADINA ŞİDDET OLAYIYLA GÜNDEME GELDİ

Çakır'ın cinayetinin baş şüphelisi olarak bilinen Ümitcan Uygun'un arkadaşı, Gökhan Özbolat da aynı şiddet olayıyla gündeme geldi.

Özbolat, bir kadına uyguladığı şiddeti sosyal medyadan canlı olarak yayınlandı. Saldırgan Özbolat, kızın çığlıklarına aldırış etmeden vücudunun çeşitli yerlerine tekme ve yumruk atarak darp etti. 

 

SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI

Videoda kadına var gücüyle vurduğu anları Instagramda paylaşan Canbolat'a sosyal medyadan tepki yağdı. 

Öte yandan kızın darp edildiği sırada olayları videoya alan şahısın yaptığı el hareketi gözlerden kaçmadı.

Ümitcan Uygun'un arkadaşı Gökhan Özbolat canlı yayında genç kızı öldüresiye dövdüÜmitcan Uygun'un arkadaşı Gökhan Özbolat canlı yayında genç kızı öldüresiye dövdüÜmitcan Uygun'un arkadaşı Gökhan Özbolat canlı yayında genç kızı öldüresiye dövdüÜmitcan Uygun'un arkadaşı Gökhan Özbolat canlı yayında genç kızı öldüresiye dövdü

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT