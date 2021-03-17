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Umman'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Umman'nın Bayrağı Nasıldır?

Umman'nın Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Umman'nın resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Umman hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.

Umman'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Umman'nın Bayrağı Nasıldır?

Umman ya da resmî adıyla Umman Sultanlığı, güneybatı Asya'da, Arap Yarımadası'nın güneydoğusu kıyısında yer alır. Kuzeybatıda Birleşik Arap Emirlikleri, batıda Suudi Arabistan, güneybatıda ise Yemen ile sınır komşusudur. Güneyde ve doğuda Hint Okyanusu, kuzeydoğuda ise Basra Körfezi ile çevrilidir.

Umman'nın Başkenti?

“Maskat” şehri Umman'nın başkentidir.

Umman'nın Para Birimi Nedir?

“Umman Riyali” Umman'nın para birimidir.

Umman'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Umman'nın telefon alan kodu : + 968

Umman'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Umman'nın Bayrağı Nasıldır?

Umman'nın Türkçe Ülke Telaffuzu

Umman

Umman'nın Türkçe Başkent Telaffuzu

Maskat

Umman'nın İngilizce Ülke Telaffuzu

Oman

Umman'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Umman'nın Bayrağı Nasıldır?

Umman'nın İngilizce Başkent Telaffuzu

Muscat

Umman'nın Başkent Ülke İçi Telaffuzu

Masqaṭ

Umman'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Umman'nın Bayrağı Nasıldır?

Umman'nın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

‘Umān

Umman'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

Arapça

Umman'nın Bayrağı Nasıldır?

Umman'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Umman'nın Bayrağı Nasıldır?

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