Umman'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Umman'nın Bayrağı Nasıldır?
Umman'nın Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Umman'nın resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Umman hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.
Umman ya da resmî adıyla Umman Sultanlığı, güneybatı Asya'da, Arap Yarımadası'nın güneydoğusu kıyısında yer alır. Kuzeybatıda Birleşik Arap Emirlikleri, batıda Suudi Arabistan, güneybatıda ise Yemen ile sınır komşusudur. Güneyde ve doğuda Hint Okyanusu, kuzeydoğuda ise Basra Körfezi ile çevrilidir.
Umman'nın Başkenti?
“Maskat” şehri Umman'nın başkentidir.
Umman'nın Para Birimi Nedir?
“Umman Riyali” Umman'nın para birimidir.
Umman'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
Umman'nın telefon alan kodu : + 968
Umman'nın Türkçe Ülke Telaffuzu
Umman
Umman'nın Türkçe Başkent Telaffuzu
Maskat
Umman'nın İngilizce Ülke Telaffuzu
Oman
Umman'nın İngilizce Başkent Telaffuzu
Muscat
Umman'nın Başkent Ülke İçi Telaffuzu
Masqaṭ
Umman'nın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi
‘Umān
Umman'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
Arapça