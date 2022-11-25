Ümraniye’de hayırsever vatandaşların katkılarıyla Parseller Camii Kur’an Kursu açıldı

Ümraniye'de hayırsever vatandaşların karkılarıyla, Ümraniye Belediyesi ve Ümraniye İlçe Müftülüğü işbirliğinde yapımı tamamlanan, 80 öğrenci kapasiteli, 4 derslik, drama odası, oyun ve spor odası, yemekhane ve masal sınıfı bulunuyor.

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Ümraniye’de hayırsever vatandaşların katkılarıyla Parseller Camii Kur’an Kursu açıldı

Ümraniye'de hayırsever vatandaşların karkılarıyla, Ümraniye Belediyesi ve Ümraniye İlçe Müftülüğü işbirliğinde yapımı tamamlanan, 80 öğrenci kapasiteli, 4 derslik, drama odası, oyun ve spor odası, yemekhane ve masal sınıfı bulunan Parseller Camii Kur'an Kursu 4-6 Yaş Eğitim Sınıfları açıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği açılış ile Ümraniye'de çocukların eğitim görebileceği Kur'an kurslarına bir yenisi daha eklenmiş oldu.

Ümraniye'de Parseller Mahallesi'nde hayırsever vatandaşların katkılarıyla, Ümraniye Belediyesi ve Ümraniye İlçe Müftülüğü desteği ile yapımı tamamlanan Parseller Camii Kur'an Kursu 4-6 yaş eğitim sınıfları, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve kurs öğrencilerinin gösterileri ile açıldı. 80 öğrenci kapasiteli Kur'an kursunda 4 derslik, drama odası, oyun ve spor odası, yemekhane ve masal sınıfı bulunuyor. Açılışa Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Mahmut Eminmollaoğlu, Ümraniye İlçe Müftüsü Muharrem Gül katıldı. Vatandaşlar ve öğrenciler de açılışa yoğun ilgi gösterdi. Kur'an Kursu kurdele kesimi ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından açılarak faaliyete başladı.

4-6 YAŞ KUR'AN-I KERİM KURSUNU AÇILDI

Açılış programında konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "4-6 yaş Kur'an-ı Kerim kursunu beraberce açacağız inşallah Mevlam bunların sayısını arttırsın. Bin 700'e yakın çocuğumuza bu tür Kur'an kurslarında zannedersem 35'e yakın mekanda Ümraniye'nin çeşitli mahallerinde bu hizmeti müftülük kanalı ile veriliyor. Tabi milli eğitimimiz de kendi içerisinde anasınıfı dediğim sınıflarımızda 7 bin 500 civarında çocuğumuza bu hizmeti veriyor. Geri kalan kısmını da özel sektörümüz karşılıyor, özel okullarımız da 4-6 yaş olarak devam ediyor. Çocuklarımızın şekillendiği en önemli yaş bu yaş. Hafızalarına güzel şeyleri veya kötü şeylerin konulabileceği yaş bu yaş. Bu hayra emeği geçen sayın müftümüze, kaymakamımıza, hayır sahibi kardeşimiz Avni beye ve bizim çalışan belediyedeki başkan yardımcısından fen işleri müdürüne ve alttaki kardeşlerimin hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Ümraniye’de hayırsever vatandaşların katkılarıyla Parseller Camii Kur’an Kursu açıldı

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