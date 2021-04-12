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  3. Ümraniye'de yangın paniği! Mahsur kalan 3 kadının imdadına itfaiye ekipleri koştu

Ümraniye'de yangın paniği! Mahsur kalan 3 kadının imdadına itfaiye ekipleri koştu

Ümraniye'de bir binada yangın paniği yaşandı. Bodrum katında çıkan yangın nedeniyle binanın havalandırma boşluğu ve merdivenlerini yoğun duman kapladı. Mahsur kalan 3 kadın ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ümraniye'de yangın paniği! Mahsur kalan 3 kadının imdadına itfaiye ekipleri koştu

Ümraniye Kuşdili Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binada akşam saatlerinde yangın çıktı. Bodrum katta çıkan yangın nedeniyle binanın havalandırma boşluğu ile merdivenlerini yoğun duman kapladı. Binanın 4. katında kızı ve torunu ile birlikte oturan bir kadın da evin kapısını açtığı esnada evi duman kapladı. 3 kadın eve dolan yangın nedeniyle binadan çıkamayarak evde mahsur kaldı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Evde mahsur kalarak kendilerini balkona atan 3 kadın, itfaiye tarafından merdiven ile balkondan alınarak aşağı indirildi.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Binada başka bir dairede oturan bir kadın da dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen kadına olay yerine gelen ambulansta müdahale edildi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Mahsur kaldığı evin balkonundan itfaiye tarafından kurtarılan kadın, "Yangının neden çıktığını bilmiyoruz. Yemek yiyorduk koku hissettim. Daire kapısını açayım dedim duman üzerime geldi. Kapıyı kapattım. İçeride mahsur kaldık üçümüz, kızım torunum. Merdiven boşluğundan siyah bir duman üzerime geldi" dedi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Ümraniye'de yangın paniği! Mahsur kalan 3 kadının imdadına itfaiye ekipleri koştu

Ümraniye'de yangın paniği! Mahsur kalan 3 kadının imdadına itfaiye ekipleri koştu

Ümraniye'de yangın paniği! Mahsur kalan 3 kadının imdadına itfaiye ekipleri koştu

Ümraniye'de yangın paniği! Mahsur kalan 3 kadının imdadına itfaiye ekipleri koştu

Ümraniye'de yangın paniği! Mahsur kalan 3 kadının imdadına itfaiye ekipleri koştu

Ümraniye'de yangın paniği! Mahsur kalan 3 kadının imdadına itfaiye ekipleri koştu

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