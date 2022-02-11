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Ümraniyespor 3–3 BB Erzurumspor | Maç sonucu, özeti

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşı karşıya geldi. 6 gollü karşılaşmada kazanan çıkmadı ve müsabaka 3-3 berabere bitti.

Ümraniyespor 3–3 BB Erzurumspor | Maç sonucu, özeti

Spor Toto 1. Lig’de futbol heyecanı 24. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Bu doğrultuda Ümraniyespor ile BB Erzurumspor karşılaştı. Tam 6 gole sahne olan müsabakada iki ekip de yenişemedi ve puanları paylaştı.

Bereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Öğür, Emre Nefiz (Dk. 80 Atalay Babacan), Alim Öztürk, Glumac, Vrsajevic, Kartal Kayra Yılmaz, Onur Ayık (Dk. 88 Hüseyin Atakan Üner), Oğuz Gürbulak (Dk. 65 Yusuf Emre Gültekin), Mrsic (Dk. 65 Serkan Göksu), Camara (Dk 80 Del Valle), Bammou

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Aykut Demir, Mucahit Albayrak, Hasek (Dk. 46 Gökhan Alsan), Lameira, Novikovas (Dk. 88 Shala), Eren Tozlu, (Dk. 88 Alican Özfesli) Emircan Altıntaş (Dk. 80 Malle), Olanare (Dk. 90+2 Oltan Karakullukçu)

Goller: Dk. 4 Bammou (kendi kalesine), Dk. 52 Eren Tozlu, Dk. 54 Mustafa Yumlu (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 31 Mustafa Yumlu (kendi kalesine), Dk. 36 Onur Ayık, Dk. 73 Bammou (Bereket Sigorta Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 14 Alim Öztürk, Dk. 72 Vrsajevic (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Dk. 48 Gökhan Alsan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Maçın özetini izlemek için Ümraniyespor 3–3 BB Erzurumspor linkine tıklayabilirsiniz.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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