Ümraniyespor 4-1 Bursaspor | Maç sonucu, özeti
Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Ümraniyespor, evinde Bursaspor'u ağırladı. Ev sahibi ekip, baştan sonra üstün götürdüğü bu karşılaşmayı 4-1 kazandı.
Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında oynanan maçta Bereket Sigorta Ümraniyespor, Bursaspor'u 4-1 yendi.
Bereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Öğür, Serkan Göksu, Alim Öztürk, Glumac, Faruk Can Genç, Kartal Kayra Yılmaz, Onur Ayık (Dk. 89 Muammer Denizhan Taşkan), Oğuz Gürbulak (Dk. 89 Mustafa Can Karagüz), Yusuf Emre Gültekin (Dk. 85 Mrsic), Camara (Dk. 81 Del Valle), Bammou (Dk. 89 Kehinde)
Bursaspor: Erhan Şentürk, Hasan Ayaroğlu, Taha Altıkardeş (Dk. 46 Batuhan Kör), Capan, Mert Yılmaz, Burak Altıparmak, Namık Alaskarov, Bruno (Dk. 83 Vefa Temel), İsmail Yüksek, Acolaste, Matavz (Dk. 46 Zalazar)
Goller: Dk. 11 Bammou (Penaltıdan), Dk. 61 Kartal Kayra Yılmaz, Dk. 84 Serkan Göksu, Dk. 85 Burak Altıparmak (Kendi kalesine) (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Dk. 68 İsmail Yüksek (Bursaspor)
Sarı kartlar: Dk. 27 Alim Öztürk, Dk. 65 Yusuf Emre Gültekin, Dk. 74 Serkan Göksu, Dk. 85 Del Valle (Bereket Sigorta Ümraniyespor)