Ümraniyespor, Eskişehirspor'u 3 golle geçti: 3-0

TFF 1. Lig'de 21. haftanda Ümraniyespor evinde Eskişehirspor'u konuk etti. Mücadelede dakika dakika yaşananlar şu şekilde:

"19. dakikada Kartal, orta sahadan hızlı kullandığı serbest vuruşta pasını sağ kanattan savunma arkasına koşu yapan Vrsajevic’e aktardı. Ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Vrsajevic’in kale önüne çevirdiği meşin yuvarlağı müsait pozisyonda önünde bulan Denizhan’ın vuruşu ağlarla buluştu. 1-0

25. dakikada Ümraniyespor savunmasından seken topu ceza alanı dışı sol çaprazında önünde bulan Erdal Akdarı’nın sert şutu kaleci Burak’ın kucağında kaldı.

45+1. dakikada sağ kanatta meşin yuvarlakla buluşan Denizhan’ın ceza sahasına girerek penaltı noktasına gönderdiği pasta Atakan’ın vuruşu kaleci Ebrar’dan oyun alanına geri geldi. Dönen topu önünde bulan Bently’nin şutu savunmadan döndü.

79. dakikada Kartal Yılmaz’ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında iyi yükselen Glumac’ın kafa vuruşu ağlarla buluştu. Ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

81. dakikada sol kanattan çalımlarla ceza sahasına sokulan Atakan’ın kaleyi karşısına alarak çektiği şutu kaleci Ebrar çeldi. Dönen topa Glumac’ın vuruşu yine kaleciden döndü ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

90+2. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Camara’nın açısını düzelterek uzak köşeye çektiği şut ağlara gitti. 2-0

90+3. dakikada savunmadan çıkarken Sezgin’in yaptığı ters vuruşta meşin yuvarlağı önünde bulan Gomis’in kaleyi cepheden gören pozisyonda ceza sahası çizgisinden yaptığı vuruş filelerle buluştu. 3-0"

MÜCADELE HAKKINDA BİLGİLER

Stat: Ümraniye Şehir

Hakemler: Emre Kargın xx, Ata Yıldırım xx, Murat Tuğberk Curbay xx

Ümraniyespor: Burak Öğür xx, Avdija Vrsajevic xx, Alim Öztürk xx, Tomislav Glumac xx, Ercan Coşkun xx, Okan Derici xx (Honore Gomis dk. 74 xx), Kartal Yılmaz xx, Muammer Denizhan Taşkan xx (Yusuf Emre Gültekin dk. 62 x), Bentley xx (Serkan Göksu dk. 85 ?), Atakan Üner xx (Gökhan Süzen dk. 85 ?), Moussa Sow xx (Idrissa Camara dk. 62 xx)

Yedekler: Ahmet Eyüp Türkaslan, Mustafa Eser, Yunus Emre Mertoğlu, Batuhan Artarslan, Hamza Hacıoğlu

Teknik Direktör: Recep Uçar

Eskişehirspor: Ebrar Aydın xx, Emir Yıldız xx, Mevlüt Çelik xx, Sezgin Coşkun xx, Furkan Balaban xx, Erdal Akdarı xx, Mehmet Özcan xx, Buğra Çağlıyan xx (Furgan Polat dk. 74 x), Tolga Yakut xx, Berkay Tanır x, Kaan Gül xx (Sholaja dk. 61 x)

Yedekler: Melih Ağa, Arda Okumuş, Hamed Abodun, Doğukan Ünal, İbrahim Halil Öner, Onur Arı

Teknik Direktör: Cengiz Seçsev

Goller: Denizhan Taşkan (dk. 19), Idrissa Camara (90+2), Honore Gomis (90+3) (Ümraniyespor)

Kırmızı kart: Berkay Tanır (dk. 54) (Eskişehirspor)

Sarı kartlar: Denizhan Taşkan, Kartal Yılmaz, Okan Derici, Bentley (Ümraniyespor), Erdal Akdarı, Mehmet Özcan, Sholaja (Eskişehirspor)