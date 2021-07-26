Umre hasreti sona eriyor! Tam aşılanmış yabancılara umre ziyaretleri açıldı

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, yurt dışından ilk umre ziyaretçilerini 9 Ağustos Pazartesi günü kabul etmeye başlayacağını duyurdu. Bakanlık sözcüsü Hisham Saeed, koronavirüse karşı tam aşılanmış kişilerin belirtilen tarih itibarıyla umre ziyareti yapabileceklerini açıkladı.

UMRE ZİYARETİ İÇİN TAM AŞI ŞARTI

Dün itibarı ile umre vizesi, konaklama ve barınma gibi işlemlerin başladığını aktaran Saeed, yurt dışından gelenlerin umre yapabilmeleri için en önemli şartların en az 18 yaşında olmaları ve Gıda ve İlaç Kurumu tarafından onaylanmış 4 Kovid-19 aşısından birini yaptırması olduğunu açıkladı.

SİNOVAC AŞISI OLANLAR KABUL EDİLMEYECEK

Suudi Arabistan, salgınla mücadele kapsamında şu ana kadar Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Johnson & Johnson ve Moderna aşılarının kullanımına onay verdi. Türkiye'de de kullanılan Sinovac aşısı ise liste dışı tutuldu. Suudi Arabistan, hac ziyaretlerinin sona ermesinin ardından geçtiğimiz günlerde ülkede ikamet eden vatandaşlar için umre sezonunun başladığını açıklamıştı.