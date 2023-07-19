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Umre paylaşımıyla nedeniyle eleştirilere maruz kalan Fulya Öztürk daha fazla dayanamadı! "Kimseye zararım yok"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Körfez turunu takip etmek için Mekke'ye giden CNN Türk'ün gözde muhabiri Fulya Öztürk, Kabe'de umre yaptığını açıklamıştı. Bunun üzerine güzel yorumların yanı sıra bazı kişişerin eleştirilere de maruz kalan Öztürk, daha dayanamayarak açıklama yaptı. Öztürk, Kimseye zararım yok, Kimsenin parasıyla gitmedim" dedi.
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