Umre paylaşımıyla nedeniyle eleştirilere maruz kalan Fulya Öztürk daha fazla dayanamadı! "Kimseye zararım yok"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Körfez turunu takip etmek için Mekke'ye giden CNN Türk'ün gözde muhabiri Fulya Öztürk, Kabe'de umre yaptığını açıklamıştı. Bunun üzerine güzel yorumların yanı sıra bazı kişişerin eleştirilere de maruz kalan Öztürk, daha dayanamayarak açıklama yaptı. Öztürk, Kimseye zararım yok, Kimsenin parasıyla gitmedim" dedi.

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Umre paylaşımıyla nedeniyle eleştirilere maruz kalan Fulya Öztürk daha fazla dayanamadı! "Kimseye zararım yok" 1

CNNTürk'te muhabirken FOX TV’de “Fulya ile Umudun Olsun” isimli bir program yaparak adını geniş kitlelere duyurmayı başaran sonrasında yeniden CNN Türk'teki muhabirlik mesleğine geri dönen Fulya Öztürk, özel hayatında yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Körfez ülkelerine ziyaretlerini takip etmek için cumhurbaşkanlığı uçağıyla Mekke'ye giden Öztürk, buradaki boş ve serbest zamanında Kabe'de Umre ziyareti yaptığını, tesettürlü bir fotoğraf paylaşarak duyurmuştu.

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Umre paylaşımıyla nedeniyle eleştirilere maruz kalan Fulya Öztürk daha fazla dayanamadı! "Kimseye zararım yok"
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