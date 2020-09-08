Umut Akyürek geçtiğimiz günlerde kızı Melek Bal ile olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı. Akyürek'in bu paylaşımında 15 yaşındaki kızı Melek'in kendi olan benzerliği ise herkesin dikkatini çekti.

Sesi ve güzelliğiyle dikkat çeken Umut Akyürek'in kızıyla yaptığı paylaşımda sosyal medyada gündem oldu.

Oktay Ertuğrul ile 2004 yılında nikah masasına oturmuş ve çift 2005 yılında kızları Melek Bal'ı kucaklarına almıştı.

Şimdilerde 15 yaşında genç bir kız olan Melek Bal adeta annesinin bir kopyası oldu.

Umut Akyürek, geçtiğimiz gün kızı Melek ile birlikte bir fotoğrafını paylaştı. Ünlü şarkıcı, fotoğrafta, "Sebebi hayatım... Allah'ım bütün evlatlarımıza sağlıklı mutlu uzun ömürler ver hayırlı yazılar yaz" ifadesini kullandı.

Akyürek'in paylaşımı, binlerce yorum ve beğeni aldı ve takipçileri anne kız hakkında, 'İkisi de bal', 'Güzel annenin güzel kızı ama sanki Melek annesini geçmiş' şeklinde yorumlar yaptı.

UMUT AKYÜREK KİMDİR?

Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek 12 Temmuz 1973 Ankara'da dünyaya geldi. Leblebi Tozu ve Yaşamak Güzel Şey filmlerinde rol olan Fulden Akyürek ile kardeştir. İlköğretim ve Ortaokul eğitimini Sakarya'da tamamladı. İlk ve orta öğrenimini Sakarya'da tamamlayan sanatçı, İstanbul Teknik Üniversitesi, Devlet Konservatuarı mezunudur. 1989 senesinde Erol Sayan yönetiminde sürdürülen İzmit Musiki Derneği'ne başlamışıyla kariyeri için önemli bir adım attı.

1990 senesinde TRT amatör ses yarışmasına katıldı ve yarışmada 3. oldu. Sonraki sene ise İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Ses Bölümü'ne girdi. Umut Akyürek, kendisi gibi sanatçı olan sevgilisi Oktay Ertuğrul ile 2004 yılında nikah masasına oturdu, çift 2005 yılında kızları Melek Bal'ı kucaklarına aldı.

OKTAY ERTUĞRUL KİMDİR?

Türk Halk Müziği sanatçısı Oktay Ertuğrul 1972 yılında dünyaya gelmiştir. Aslen Elazığ Aydınlar Hedi Köyü nüfusuna kayıtlıdır. Çocukluk yılları doğup büyüdüğü köyünde geçmiştir. Babası emniyet teşkilatında görev yapmıştır. Bir dönem tayin için gittikleri Kars'ta ortaokul eğitimini tamamlamıştır. Daha sonra İstanbul'a tayini çıkınca Lise eğitimini İstanbul Küçükçekmece'de tamamlamıştır.

Çocukluk yıllarından itibaren memleketinde dut ağaçlarının başında türkü söylemeye başladığını o dönemlerde Belkıs Akkale, Ferdi Tayfur ve İbrahim Tatlıses gibi sanatçılara hayran olduğunu belirtmiştir.

Bir komşusunun tavsiyesi ile konservatuvar sınavlarına giren Oktay Ertuğrul İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olmuştur. Daha sonra TRT sınavlarına girmiş TRT sanatçısı olmuştur.

Özellikle örnek aldığı sanatçıları Turan Engin, Ümit Tokcan, Mehmet Özbek ve İclal Akkaplan olarak açıklamıştır.

Babasının futbolcu olmasını istediğini annesinin ise müzik konusunda yeteneklerini kullanmasını istediğini belirten Oktay Ertuğrul iyi bir futbolcu olduğunu hatta Genç Milli takıma davet edildiğini ancak gönlünün müzikten yana olduğunu belirtmiştir.

2007 yılında Lirik ve 2013 yılında Sır isimli albümleri müzik piyasasındaki yerini almıştır.

Türk sanat müziği sanatçısı Umut Akyürek ile evlidir ve bu evliliğinden 2005 doğumlu Melek Bal Ertuğrul isminde bir kızı vardır.

MELEK BAL KİMDİR?

Umut Akyürek'in 15 yaşında bir kızı bulunmaktadır. İsmi Melek Bal Ertuğrul'dur.