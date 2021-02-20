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  3. Umut Bulut maç sayısıyla rekor kırdı! Süper Lig'de en çok forma giyen oyuncu oldu

Umut Bulut maç sayısıyla rekor kırdı! Süper Lig'de en çok forma giyen oyuncu oldu

Yeni Malatyaspor'un tecrübeli futbolcusu Umut Bulut, Süper Lig'de 504'üncü maçına çıkarak ligde en çok forma giyen oyuncu oldu

Umut Bulut maç sayısıyla rekor kırdı! Süper Lig'de en çok forma giyen oyuncu oldu

Süper Lig'de başta Trabzonspor ve Galatasaray başta olmak üzere birçok kulüpte forma giyen tecrübeli futbolcu Umut Bulut rekora imza attı. Yeni Malatyaspor'un forveti Umut Bulut, ligde 503 maça çıkan Oğuz Çetin'in rekorunu 504'üncü maçına çıkarak egale etti. 

‘Süper Lig’de en çok forma giyen oyuncu’ unvanını kazanan Umut Bulut'a Kulüp Başkanı Adil Gevrek, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ve futbolcular, maç öncesi çiçek ve plaket takdim etti.

BİRÇOK KULÜPTE FORMA GİYDİ

1999-2000 yıllarında Petrol Ofisi takımında amatörde futbola başlayan ve 2001 yılında MKE Ankaragücü ile profesyonel kariyerine başlayan Umut Bulut, Trabzonspor, Galatasaray ve Kayserispor’da da forma giydikten sonra 2019-2020 sezonundan beri Yeni Malatyaspor’da forma giyiyor.

Umut Bulut maç sayısıyla rekor kırdı! Süper Lig'de en çok forma giyen oyuncu oldu

100 GOL BARAJINI AŞAN İSİMLER ARASINDA

Süper Lig'de 5. kez 'dalya' diyen 37 yaşındaki Bulut, 100 gol barajını geçen futbolcular arasında da yer alıyor.

Yeni Malatyaspor'da bu sezon tüm kulvarlarda 20'si ilk 11 olmak üzere 23 maça çıkan Umut Bulut, 4 gol attı, 1 asist yaptı.

Umut Bulut maç sayısıyla rekor kırdı! Süper Lig'de en çok forma giyen oyuncu oldu

Tayfun Altuntaş
Editör
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