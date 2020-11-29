Umut Karagöz kimdir? | Umut Karagöz neden tutuklandı? | Umut Karagöz kimi taciz etti?

CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Umut Karagöz'e ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Peki Umut Karagöz kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Umut Karagöz neden tutuklandı? | Umut Karagöz kimi taciz etti? İşte ayrıntılar...

UMUT KARAGÖZ KİMDİR?

Umut Karagöz, Cumhuriyet Halk Partisi Maltepe İlçe Başkan Yardımcısıdır.

'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' kapsamında Cumhuriyet Halk Partisi'nin Maltepe yönetiminin Maltepe meydanında kırmızı şemsiye dağıttığı anlarda Umut Karagöz'de etkinlikte yer almıştı. Cumhuriyet Halk Partisi Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Umut Karagöz, büyük bir skandalla gündeme geldi.

UMUT KARAGÖZ NEDEN TUTUKLANDI?

Umut Karagöz, 20 yaşındaki bir kadını zorla bir restorana kapatarak taciz ettiği gerekçesiyle tutuklandı. Karagöz tutuklanmasının ardından cezaevine gönderildi.

UMUT KARAGÖZ KİMİ TACİZ ETTİ?

Maltepe Cumhuriyet Halk Partisi ilçe Başkan yardımcısı Umut Karagöz, 20 yaşında bir kadını zorla bir restorana kapatarak taciz ettiği haberleriyle gündem oldu.

Cinsel saldırı olayının yaklaşık 10 gün önce Beşçeşmeler de bir mekanda yaşandığı belirtiliyor.

CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Umut Karagöz, "Nitelikli Cinsel Saldırı" suçundan tutuklanırken, CHP'li üst düzey yetkililerin olayın basına yansımaması için devreye girdikleri ve mağdurun ailesiyle görüştükleri öğrenildi. Tacizi kapatmak için üst düzey devreye girildiği ve CHP'li Karagöz tarafından cinsel saldırıya uğrayan genç kadının ailesi ile görüşerek ikna yoluna gidilmeye çalışıldığı iddia edildi.