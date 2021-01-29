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  3. Umut olacak: ABD'li Novavax'ın korona aşısından sevindiren haber!

Umut olacak: ABD'li Novavax'ın korona aşısından sevindiren haber!

Koronavirüs salgınına karşı aşı çalışmalarını sürdüren  Amerikan ilaç şirketi Novavax, İngiltere'de gerçekleştirdiği faz 3 çalışmalarında aşının yüzde 90 oranında başarılı olduğunu duyurdu.

Umut olacak: ABD'li Novavax'ın korona aşısından sevindiren haber!

Koronavirüs salgını tüm dünyanın korkulu rüyası olmayı sürdürürken aşılama sürecinin yanında yeni aşı çalışmaları da dört bir koldan devam ediyor. Bu şirketler arasında yer alan Amerikan ilaç şirketi Novavax geliştirdiği aşının başarılı olduğunu açıkladı. 

ETKİNLİK ORANI YÜZDE 90

Geliştirdikleri potansiyel Kovid-19 aşısının İngiltere'de devam eden 3. faz çalışmalarına ilişkin erken verileri yayımlayan Novavax, denekler arasında Kovid-19'un Britanya'da görülen mutasyonunun bulaştığı hastaların da bulunduğu aşının virüse karşı yüzde 89,3 etkili olduğunu kaydetti.

Umut olacak: ABD'li Novavax'ın korona aşısından sevindiren haber!

AŞININ DENEMELERİ 15 BİN KİŞİ ÜZERİNDE SÜRÜYOR

ABD hükümetinin desteklediği firmalar arasında bulunan Maryland merkezli şirketin internet sayfasında, aşının İngiltere'de 15 bin kişi üzerinde yapılan denemelerinin devam ettiği, ilk defa Güney Afrika'da görülen virüsün yeni mutasyonuna karşı da "belli ölçüde işe yaradığı" belirtildi.

GÜNEY AFRİKA'DAKİ KORUMA ORANI SORU İŞARETİ YARATIYOR

Firmanın açıklamasında, geliştirdikleri aşının Güney Afrika'daki koruma oranının yüzde 49 olduğu ifade edildi.  Denekler arasında AIDS hastalarının da bulunduğuna, aşının etkinlik oranının HIV taşımayan hastalarda yüzde 60'a çıktığına vurgu yapıldı.

EK VERİLERE İHTİYAÇ VAR

Novavax'ın, geliştirdiği aşıya İngiltere'de onay alabilmesi için, bundan sonrasında elde edilecek ek verilere ihtiyacı bulunuyor.

Tayfun Altuntaş
Editör
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