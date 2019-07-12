Ünal Aysal Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

Doğum tarihi : 02.Haziran.1941

Ünal Aysal kaç yaşında : 78

Kilo & Boy :

Burcu : İkizler

Meslek : İş Adamı

Ünal Aysal doğum yeri : İstanbul

ÜNAL AYSAL BİYOGRAFİSİ

Galatasaray Spor Kulübü başkanı.

Ünal Aysal, 2 Haziran 1941 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Askeri hekim babası Manastırlı (Makedonya), annesi ise Selanik’lidir. İlkokulu Anadolu’nun 4 ilini dolaşarak geçirdi. En son “İstanbul Çapa İlkokulu’ndan 1952 yılında mezun oldu. İlkokuldan sonra 1952 yılında girdiği Galatasaray Lisesinden 1960 yılında mezun oldu. Lise yıllarında 6 yıl kürek sporu yaptı.

Lise sonrası İstanbul Hukuk Fakültesi’ne girdi. Üniversitedeyken para kazanmak için çeşitli işler yaptı. THY’de bilet sattı, TRT Radyo’da spikerlik yaptı, Migros’ta çalıştı. Kendi ayakları üzerinde durmasını öğrendi babasından para isteyebilecekken istemedi. İstanbul Hukuk Fakültesi’nde iki yıl okuduktan sonra İsviçre’nin Neuchatel (Nöşatel) Üniversitesi’ne geçti.

Yüksek öğrenimini İsviçre - Neuchatel Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladıktan sonra, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden de muadelet diplomasını aldı. Okul bitince 1968-1970 yılları arası askerliğini asteğmen olarak Erzurum Gezköy’de yapmıştır.

1970-72 yıllarında Koç Holding bünyesindeki Ram Dış Ticaret şirketinde ihracat koordinatörü olarak görev yaptı. 1973 yılı başında Brüksel'deki bir firmanın ticaret müdürü olarak çalıştı. 1974 yılında da “Unite International” şirketini kurdu. İlk 10 yıllık dönemde demir çelik ve sanayi mamulleri satışı ve petrol swap işlemleri yaptı. 1984 yılından sonra petrol işi, elektrik üretimi için santral inşa etme işine girdi. 1998 yılında yeniden Türkiye’ye döndü. Türkiye ve İran'da elektrik santralleri kurdu.

Forbes 2011 listesine göre Türkiye’nin en zengin 100 kişisi arasında 775 milyon dolarlık şahsi serveti ile 51’inci sırada yer aldı.

Ünal Aysal, turizm sektörü ile de ilgilendi. Antalya Kemer'de, biri 450 odalı Kiriş World Hotel, diğeri 370 odalı Hotel Ma Biche gibi 5 yıldızlı oteller kurdu. Ayrıca İstanbul Boğazda Les Ottomans butik otelin de sahibidir.

Fransızca ve İngilizce bilen Ünal Aysal, Unit Grubu'nda bulunan 23 şirketin yönetim kurulu başkanı olarak emrinde 1000’den fazla kişi çalışmaktadır.

Ünal Aysal’ın enerji yatırımları; UNI-MAR Güç Santrali (MARMARA Ereğlisi), Gebze Kombine çevrim santrali, Arkun Barajı ve Hidroelektrik Santrali, Bağıştaş-2 Hidroelektrik Santrali, Boyabat Hidroelektrik Santrali, Aslancık Hidroelektrik Santrali, Gölovası Kömür Santrali, Yurtdışında; Bükreş Santrali, RomanyaSantrali, Nola Santrali (İtalya) İran Tahran Elektrik Santrali.

1999 yılında, Bakanlar Kurulu kararı ile Cumhurbaşkanı tarafından verilen Yüksek Liyakat Madalyası ile onurlandırılmıştır. 2012 yılı Ekim ayında ise Belçika Prensi H.E Philippe Leopold Louis Marie tarafından Belçika hükümeti adına “Leopold II Yüksek takdir madalyası” ile ödüllendirilmiştir.

Ünal Aysal’ın Belçika’da iki evi var. Biri Bürüksel’de orman içinde, diğeri deniz kenarında bir yazlık. İsviçre kayak merkezi Crans-Montana’da da bir dağ evi var. New York Manhattan’da ise bir apartman dairesi var. “BARBIE” adında da bir 54 metrelik teknesi vardır.

14 Mayıs 2011 tarihinde yapılan Galatasaray Spor Kulübü başkanlık seçimlerinde başkan seçilerek başkanlığı Adnan Polat’tan devralmıştır. Ünal Aysal başkanlığındaki Galatasaray ilk sezonunda Süper lig şampiyonluğuna ulaşmıştır. Aynı sezon sonunda Türkiye Süper Kupası da kazanılmış, 2012-13 sezonu sonunda da tekrar Şampiyonluğa ulaşma başarısı göstermiştir.

Ünal Aysal, 25 Mayıs 2013 tarihinde prosedür gereği Galatasaray başkanlığından istifa etmiş ve 22 Haziran 2013 tarihinde yapılan seçimle yeniden Galatasaray başkanlığına seçilmiştir.

Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal, 25 Ekim 2014 tarihinde yapılacak olan seçimli olağanüstü genel kurulda aday olmayacağını açıkladı.

Evlilikleri :

1. Evliliği : Ahu Kerimoğlu ile 1970 yılında evlendi, 2008 yılında boşandı. Ceyla (d.1973), Ala Şirin (d.1971), adlarında iki kız çocuğu vardır.

2. Evliliği : 2009 yılında Fani Grammatikogiann ile evlendi. Alin (d.11 Nisan 2012) adında bir çocuğu vardır.