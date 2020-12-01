UNICEF paylaştı! Nijerya'da 2019'da 22 bin çocuk AIDS'e yakalandı

UNICEF, "1 Aralık Dünya AIDS Günü" dolaysıyla yayımladığı raporda, Nijerya'da geçen sene 0 ile 14 yaş arasındaki 22 bin çocuğun AIDS'e ((Kazanılmış Bağışıklık Yetersizliği Sendromu) yakalandığı bilgisini paylaştı.

Nijerya'da şu ana dek 150 bin çocuğun HIV (İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü) virüsü taşıdığının tespit edildiği kaydedilen raporda, bu sayının endişe verici boyutta olduğu ifade edildi.

Raporda, dünyada geçen yıl 110 bin çocuğun AIDS'ten yaşamını yitirdiği ve bunların 13 bininin Nijerya'da olduğu aktarıldı.

Nijerya'da AIDS'e karşı çocukları korumaya yönelik çabaların ve tedavinin yetersiz olduğu işaret edilen raporda, "HIV/AIDS ile on yıllardır süren mücadelede yaşanan bazı ilerlemelere rağmen özellikle çocuklarda durum gittikçe kötüleşiyor." ifadesine yer verildi.

AIDS HASTALIĞI NEDİR?

AIDS bir virüs değil, HIV virüsünün neden olduğu bir dizi semptomdur (veya sendrom). Bağışıklık sistemi enfeksiyonla savaşmak için çok zayıf olduğunda bir kişinin AIDS'e sahip olduğu söylenir ve belli belirleyici semptomlar ve hastalıklar geliştirir. Bu, HIV enfeksiyonunun çok ilerlemiş olduğu ve tedavi edilmediği takdirde ölümle sonuçlanacağı son aşamadır.

AIDS NASIL BULAŞIR?

Hastalık korunmasız cinsel temas, ortak paylaşılan enjektörlerle damar içi madde kullanımı, gebelik sırasında ve doğum sırasında anneden bebeğe ve kan transfüzyonu yolu ile bulaşabilmektedir. Bu geçiş yolları nedeni ile HIV enfeksiyonu, erişkinlerin yanı sıra, tüm yaş gruplarında görülebilmektedir.

Hastalığın tam anlamıyla tedavisi bulunmamakla birlikte uygulanan ilaç tedavileri ile HIV/AIDS hastalığından ölümler azalmakta ve kişiler yaşantılarına devam edebilmektedir.

Hastalıktan korunmak için henüz bir aşı geliştirilememiştir. Önlenebilir bir hastalık olan HIV/AIDS ile mücadelenin en etkili yolu, korunma önlemlerini uygulamaktır. Tek eşliliğin yanı sıra, cinsel temasta doğru kondom kullanımı, hastalığın cinsel yolla bulaşmasına karşı en güvenli ve basit korunma yollarıdır.

Hastalık;

Aynı evi, iş yerini, yüzme havuzunu ve banyoyu kullanmak,

El sıkışma, kucaklaşma ve cilt teması,

Böcek ve sinek sokmaları ile bulaşmaz.

Çünkü; AIDS mikrobu dış ortamda yaşayamayan, dayanıksız bir virüstür.

AIDS'İN ANNEDEN BEBEĞE BULAŞMASI ÖNLENEBİLİR Mİ?

HIV, eğer anne tedavi almıyorsa, gebelik süresince, doğum sırasında ve emzirme ile bebeğe yüzde 20-30 oranında geçebilir. Kullanılan tedavi yöntemleri ile bu oran yüzde 2-3'lere düşürülebilir.

Emzirme yolu ile HIV pozitif anneden bebeğine bulaşma olduğu gösterildiğinden, anne bebeğini emzirmemelidir.

AIDS'İN BELİRTİLERİ

HIV bulaştıktan sonra, kişinin yaşam koşullarına ve vücut direncine göre AIDS hastalığı belirtileri 5-10 yıl, belki de daha sonra ortaya çıkar. HIV infekte kişi, bu sürede sağlıklı görünüştedir. Gerekli önlemleri almazsa hastalığı başkalarına bulaştırabilir. HIV, bulaştığı vücutta çeşitli hücrelere, özellikle kan hücrelerine yerleşerek çoğalır. Zarar gören kan hücreleri giderek azalırlar ve bunun sonucu olarak vücudun bağışıklık sistemi yıkıma uğrar.

Vücut direnci zayıflayan hastada, normalde zararsız olan, hafif geçen ya da ender rastlanan bazı hastalıklar belirir. Bunlar; uçuk, zona, pamukçuk, tüberküloz, akciğer infeksiyonu gibi hastalıklardır.

Ayrıca lenf bezlerinde büyümeler, halsizlik, istahsızlık, nedeni bilinmeyen uzun süreli ateş, gece terlemeleri, kilo kaybı, ishal, öksürük, cinsel organlarda uzun süreli yaralar gibi belirtiler ortaya çıkar. Kişide bu belirtilerden ancak birkaç tanesinin bir arada bulunması durumunda AIDS düşünülmelidir.

Kaposi sarkomu, bazı lenfomalar, beyin, akciğer ve göz iltihapları da HIV infeksiyonunu düşündüren önemli belirtilerdendir. AIDS hastasının ANTİ HIV testi pozitiftir.

AIDS'TEN KORUNMA YOLLARI

- Kontrolsüz kan nakli ve HIV'li kana bulaşmış aletlerin kullanılmasına izin vermeyin.

- Kan naklinde, AIDS testi yapılmamış kontrolsüz kan asla kullanılmamalı, test sonucu negatif kan kullanılmalıdır.

- Kullanılmış ve dezenfekte edilmemiş şırınga, iğne, cerrahi aletler, jilet, makas, diş hekimliği aletleri, dövme aletleri, akupunktur iğnelerini kesinlikle kullanmayın ve size kullanılmasına izin vermeyin. Böyle işlemlerde araç-gereç bir kez kullanılıp atılmalı ya da kullanılan aletler kesinlikle dezenfekte veya steril edilmelidir.

- Bedeniniz sizindir. Size uygulanacak işlemler sırasında aklınıza takılan soruları karşınızdakine sormaktan çekinmeyin.

- HIV pozitif kişi, test sonucunu öğrendikten sonra kesinlikle kan vermemelidir.