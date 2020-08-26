Üniversite elektronik kayıt nedir ve nasıl yapılır 2020? E kayıt zorunlu mu?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçları ÖSYM'nin Aday İşlemleri sayfasından adayların erişimine açıldı. Sonuçlarını öğrenen adaylar bu kez kazandıkları üniversitelere kayıt yapacaklar. Peki Üniversite elektronik kayıt nedir? Üniversite elektronik kayıt nasıl yapılır 2020? E kayıt zorunlu mu?

ÜNİVERSİTE ELEKTRONİK KAYIT NEDİR?

Elektronik kayıt veya bir diğer ismiyle e-kayıt, bir üniversite programına yerleşen öğrencilerin e-devlet sistemi üzerinden ön kaydını yaptırması anlamına gelmektedir.

Üniversite adayları e-devlet sistemine T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yapıp kayıt işlemlerini tamamlayabilir.

Pandemi dolayısıyla elektronik kayıt daha fazla önem kazandı. Üniversite kayıt tarihleri belirlendiğinde e-kayıt için de ÖSYM tarih aralığı verecektir.

ÜNİVERSİTE ELEKTRONİK KAYIT NASIL YAPILIR?

E-devlet adresine (www.turkiye.gov.tr) şifre ile giriş yapılarak arama kutusuna ‘’Üniversite e- Kayıt’’ yazılacak. Ardından kayıt işlemleri sayfasına yönlendirilecek.

Kayıt işlemlerini yapabilmek için kişisel bilgilerinizin (e-posta, telefon) onaylanmış olması gerekiyor. Ardından kayıt olmak istenilen üniversiteyi seçip devam et butonuna tıklayarak kayıt işlemlerine geçilebilir.

Bir sonraki aşamada bir bilgi doğrulama sayfası çıkacak. Yer alan bilgileri eksiksiz ve doğru doldurulacak.

İşlemler bittikten sonra bir sonraki sayfaya geçilecek ve oradan cep telefonunuza gelecek olan onay kodunu sitede yer alan onay kutucuğuna girerek son aşamaya geçilecek. Böylece kayıt belgesi tamamlanacak.

Kayıt işlemini bitirdikten sonra sistemden çıkış yaparak kontrol etmek için tekrar girebilir ve kayıtlı belgelerim kısmı altında üniversite kayıt belgenizi görebilirsiniz.

E KAYIT ZORUNLU MU?

Elektronik kayıtlar öğrenciler için zorunlu değildir. Dileyen öğrenciler bizzat ilgili üniversiteye giderek kayıt yaptırabilirken, isteyen öğrenciler de elektronik kayıt haklarından yararlanabilecek. Öte yandan elektronik kayıt ilk yerleştirme için yapılacak. Ek yerleştirmelerde Elektronik kayıt kullanılmayacak olup öğrencilerin, yerleştiği yükseköğretim kurumuna bizzat başvurmaları gerekiyor.