Üniversite kayıtları ne zaman 2021 nasıl yapılır? 2021 Üniversite kayıt ücreti ne kadar?

Üniversite kayıtları ne zaman 2021 nasıl yapılır? sorusu gündemde yoğun olarak araştırılıyor. YÖK'ten yapılan açıklamada 13 Eylül'de üniversitelerin yüz yüze eğitime başlayacağı bildirilmişti. Peki YKS sınavından başarılı olanlar üniversite kayıtlarını 2021 yılında ne zaman ve nasıl yapılacak. 2021 Üniversite kayıt ücreti ne kadar? İşte ayrıntılar...

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN 2021 NASIL YAPILIR?

Koronavirüs salgını nedeniyle üniversiteler bir yılı aşkın süredir uzaktan eğitim ile devam ediyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde üniversitelerde yüz yüze eğimin 13 Eylül'de başlayacağını müjdeledi. YKS sonuçlarının ardından tercih yapacak olan adaylar Eylül'e kadar puanlarına göre bir üniversiteye yerleştirilecek. Ardından 13 Eylül'de de fakülte sıralarındaki yerlerini alacak. Ancak üniversite kayıt tarihi henüz duyurulmadı. YKS tercih ve yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından üniversite kayıt süreci de başlayacak. Tarih belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

Çiçeği burnunda üniversitelilerin kayıt için belirtilen süre içerisinde yerleştikleri üniversiteye başvurmaları gerekmektedir. Kayıtlar hem elektronik ortamda hem de bizzat fakültelerde yapılabilmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, Üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklar.

ELEKTRONİK KAYIT NASIL YAPILIR?

*E-Devlet platformundaki "turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit" sayfasına E-devlet şifreleri ile giriş yapıp üniversiteye e-kayıt yapılabilmektedir.

*www.turkiye.gov.tr adresine e-devlet şifre ile giriş yaparak ve sitede yer alan arama kutucuğuna ‘’Üniversite e- Kayıt’’ yazın. Ardından kayıt işlemleri sayfasına ulaşacaksınız.

*Kayıt işlemlerini yapabilmek için kişisel bilgileriniziz (e-posta, telefon) onaylattın.

*Eksiklikler tamamlandıktan sonra çıkan sayfada üniversitenizi seçip devam et butonuna tıklayınız.

*Karşınıza çıkan doğrulama sayfasındaki bilgileri eksiksiz ve doğru doldurunuz.

*Daha sonra cep telefonunuza gelecek olan onay kodunu sitede yer alan onay kutucuğuna giriniz.

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2021 ÜNİVERSİTE KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

Üniversitelerde isteyen öğrenciler normal isteyen öğrenciler de ikinci öğretim okuyabilmektedir. Normal öğretim puanları ikinci öğretim puanlarına göre daha yüksektir. Normal öğretim öğrencileri derslerini sabah ve öğlen alır. İkinci öğretim öğrencileri ise derslerini öğlen ve akşam alır.

Normal öğretimler harç ödemez. İkinci öğretim öğrencileri 1. ve 2. dönemin başlarında okulun belirlediği harç bedelini öder. Kayıt için ücret ödenmemektedir. Ancak ikinci öğretim okumak isteyen öğrenciler harç ödemek zorundadır.

YKS BARAJ PUANI KAÇ?

2021 TYT puan barajı: 150 olarak belirlenmiştir. ÖSYM, adaylara 99,435 puan vermektedir. Bu puan üzerine 50,565 puan almayı başaran adaylar, TYT barajını geçmiş olurlar.