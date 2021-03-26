Rus uzmanlar açıkladı! İngiliz, Japon ve Güney Afrika mutasyonları virüsü ne kadar etkiliyor?Resmi Gazete bugün | Resmi Gazete 26 Mart 2021Cuma hutbesi 26 Mart 2021: Berat Gecesi: Af ve Mağfiret Gecesi26 Mart A101 aktüel ürünler kataloğu | A101'de yepyeni elektronik ürünler!26 Mart A101 aktüel ürünler kataloğu |İşte A101'de haftanın yepyeni ürünleri!İstanbul merkezli 3 ilde Bitcoin operasyonu: Tam 12 milyon lira değerinde!Zehra Gülüç kimdir? Nereli, kaç yaşında? Şarkıları nelerdir?Türkiye'nin Dicaprio'su Arda Kural'ın son hali hayranlarını üzdü!Muharrem Sarıkaya koronada acı gerçeği açıkladı: Mutant virüs yayılıyor, yoğun bakım servislerinde yer kalmayacakÇocuk doğurmak isteyen şarkıcı Hatice, "Karnımda şişlik var" dedi
İstanbul2 °C
  1. HABERLER
  2. DÜNYA
  3. Üniversite'de skandal cinsel istismar suçlamaları! 700'den fazla kadına 852 milyon dolar ödenecek

Üniversite'de skandal cinsel istismar suçlamaları! 700'den fazla kadına 852 milyon dolar ödenecek

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) South California adlı üniversite yıllardır okulda çalışan kadın doğum uzmanının cinsel istismarla suçlanması üzerine 700'ün üzerinde kadına toplamda 852 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

Üniversite'de skandal cinsel istismar suçlamaları! 700'den fazla kadına 852 milyon dolar ödenecek

Los Angeles' te bulunan South California Üniversitesi'nde yaklaşık 35 yıldır çalışan kadın doğum uzmanı Dr. George Tyndall cinsel istismarla suçlandı. 

64 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan doktor şu anda tutuksuz yargılanıyor. Doktor Tyndall hakkındaki suçlamaları reddederken, bir yandan South California Üniversitesi'ne de dava açıldı. 

Üniversite, 700'den fazla kadına toplamda 852 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT