Üniversite'de skandal cinsel istismar suçlamaları! 700'den fazla kadına 852 milyon dolar ödenecek
Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) South California adlı üniversite yıllardır okulda çalışan kadın doğum uzmanının cinsel istismarla suçlanması üzerine 700'ün üzerinde kadına toplamda 852 milyon dolar ödemeyi kabul etti.
Los Angeles' te bulunan South California Üniversitesi'nde yaklaşık 35 yıldır çalışan kadın doğum uzmanı Dr. George Tyndall cinsel istismarla suçlandı.
64 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan doktor şu anda tutuksuz yargılanıyor. Doktor Tyndall hakkındaki suçlamaları reddederken, bir yandan South California Üniversitesi'ne de dava açıldı.
Üniversite, 700'den fazla kadına toplamda 852 milyon dolar ödemeyi kabul etti.