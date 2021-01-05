Üniversiteler ne zaman açılacak 2021? YÖK 2021 üniversiteler açılış tarihi | Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman?

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de üniversiteler uzaktan eğitim modeline geçti. Bir çok öğrenci okullarının açılmasını isterken bazıları da tedbir amacıyla uzaktan eğitimin devam etmesi taraftarı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ilkokul, ortaokul ve liselerin 15 Şubat'a kadar açılmayacağını duyurdu. Gözler bu kez Yüksek Öğretim Kurumu'nun (YÖK) üniversiteler hakkında yapacağı açıklamaya çevrildi. Peki Üniversiteler ne zaman açılacak 2021? İşte YÖK 2021 üniversiteler açılış tarihi...

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK 2021?

Üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili belirsizlik hala devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz aylarda, ''İnşallah mümkün olan en kısa sürede, diğer eğitim öğretim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz.'' demişti.

Yüz yüz eğitimde verilen ara 15 Şubat 2021 tarihine kadar uzatıldı. Üniversitelerin açılma tarihiyle ilgili 15 Şubat sonrası için açıklama yapılması bekleniyor.

İkinci dönem için koronavirüs vaka sayılarına ve aşılama çalışmalarına göre yeni bir karar alınacak. Konuya dair ayrıntılar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.

YÖK'TEN SAĞLIK BAKANLIĞI'NA AŞIDA ÖNCELİK TALEP

YÖK, üniversite hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastanelerinde görevli akademik personel, sağlık çalışanları için Sağlık Bakanlığına aşıda öncelik talebinde bulundu.

YÖK'ün yazısında şunlar kaydedildi:

"Bu bağlamda sağlık çalışanları kapsamında, üniversitelerimizin sağlık uygulama ve araştırma merkezleri (üniversite hastaneleri) ile üniversiteler ve Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri arasında tesis edilen birlikte kullanım mevzuatı çerçevesinde görev yapan akademik personel ve sağlık çalışanlarının da öncelikli aşılama kapsamında değerlendirmesinin çok önemli olduğu açıktır. Ayrıca yükseköğretim kurumlarımızda yüz yüze verilen örgün eğitim ve öğretim faaliyetlerinin en kısa zamanda başlatılabilmesi ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesini temin için 'yükseköğretim kurumlarında görev yapan akademik ve idari personelin' de kademelendirme yapılarak öncelikli aşılama programına dahil edilmesi önem taşımaktadır."

Yazıda, bu önerilerin Sağlık Bakanlığınca kabulü halinde kademelendirme çalışmaları için YÖK'ün her türlü iş birliğine açık olduğu da ifade edildi.