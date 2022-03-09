Üniversiteler tatil mi? Yarın Üniversite var mı? Kar tatili Yükseköğretimi kapsıyor mu? 10 Mart 2022 Perşembe okullar açık mı?

Üniversiteler tatil mi? Yarın Üniversite var mı? Kar tatili Yüksek Öğretimi kapsıyor mu? Meteoroloji tarafından günler öncesinden İstanbul'da yoğun kar yağışı olacağı uyarısı yapıldı. Bu gelişmenin ardından İstanbul Valiliği tarafından metro, tramvay seferlerine ve eğitime ara verildi. Peki eğitime verilen ara ne zamana kadar devam edecek? İşte tüm detaylar...

ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ? YARIN ÜNİVERSİTE VAR MI? KAR TATİLİ YÜKSEK ÖĞRETİMİ KAPSIYOR MU?

10 Mart 2022 Perşembe tarihinde başlayacak tatilin 14 Mart 2022 Pazartesi günü son bulacağı valilik tarafından duyuruldu. Bu kapsamda tatil olan Üniversitelerde eğitim Pazartesi günü başlayacak.

İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren, ilimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezileri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, Kuran kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları de özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinde 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar faaliyetlere ara verilmesine

İstanbul'da bulunan Üniversite Rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla, güvenlik sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin 10 Mart 2022 Perşembe ve 11 Mart 2022 Cuma günleri idari izinli sayılmalarına,

Esenler-Harem ve tüm cep otogarlarındaki şehirlerarası yolcu otobüslerinin çıkışlarının 9 Mart 2022 Çarşamba günü saat 16.00'dan itibaren durdurulmasına,

Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden kamyon ve tırların ilimize girişlerinin 9 Mart 2022 Çarşamba günü saat 00.00'dan itibaren kısıtlanmasına

İlimizdeki meslek odaları ve ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan görüşmeler doğrultusunda; AVM'lerin 9 Mart 2022 Çarşamba gününden itibaren bir sonraki duyuruya kadar saat 18.00'da kapanmasına: AVM otoparklarının kullanılmak üzere açık bulundurulmasına,

Motokuryeler, motor ve scooterların 9 Mart 2022 Çarşamba günü saat 00.00'dan itibaren bir sonraki duyuruya kadar trafiğe çıkışının kısıtlanmasına karar vermiştir."