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Üniversitelerin açılma tarihi 2021: 13 Eylül'de üniversiteler yüz yüze mi?

Koca 1 yılı koronavirüs salgını gölgesinde geçiren milyonlarca öğrenci, 2021-2022 eğitim öğretim döneminde üniversitelerin ne zaman yüz yüze açılacağını merak ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada üniversitelerin durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, üniversitelerin açılacağı tarihi duyurdu. Peki yeni yılda üniversiteler yüz yüze mi? İşte detaylar.

Üniversitelerin açılma tarihi 2021: 13 Eylül'de üniversiteler yüz yüze mi?

1 yılı aşkın süredir okulları kapalı olan üniversite öğrencileri Eylül ayında fakültelerine kavuşmayı hayal ediyor. Salgın sürecinde normalleşeme gidilmesi öğrencileri de umutlandırdı. Beklenen açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Erdoğan üniversitelerin açılacağı tarihi duyurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da 13 Eylül'de üniversiteler yüz yüze mi? sorusunu yanıtladı. Ayrıntılar haberimizde.

ÜNİVERSİTELERİN AÇILMA TARİHİ 2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021-2022 eğitim öğretim döneminde üniversitelerin 13 Eylül'de açılacağını duyurdu. Erdoğan “Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibarıyla başlayacaktır.” dedi.

Üniversitelerin açılma tarihi 2021: 13 Eylül'de üniversiteler yüz yüze mi?

13 EYLÜL'DE ÜNİVERSİTELER YÜZ YÜZE Mİ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, "13 Eylül'den önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak" açıklamasında bulunarak derslerin yüz yüze yapılacağı sinyalini verdi. 

Üniversitelerin açılma tarihi 2021: 13 Eylül'de üniversiteler yüz yüze mi?

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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