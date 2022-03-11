Unkapanı köprüsü nerede, ne zaman, kaç yılında yapıldı? Unkapanı köprüsü özellikleri

Türkiye'nin en eski köprüleri arasında yer alan ve İstanbul'da tarihi yarımadayı Beyoğlu'na bağlayan Unkapanı köprüsü 80 yılı aşan tarihiyle yıllardır ayakta kalmayı sürdürüyor. Özellikle araç ve yaya geçişleriyle akıllarda kalan köprü, her yıl fırtına nedeniyle meydana gelen açılmaya bağlı olarak trafiğe kapatılmasıyla gündeme gelirken özellikleri merak ediliyor. Bu kapsamda Unkapanı köprüsü nerede, ne zaman, kaç yılında yapıldı? sorularının yanıtları haberimizde. İşte Unkapanı köprüsü özellikleri...

UNKAPANI KÖPRÜSÜ NEREDE, NE ZAMAN, KAÇ YILINDA YAPILDI?

Unkapanı köprüsü İstanbul'un Fatih ilçesindedir. Unkapanı Köprüsü ilk olarak otuzuncu Osmanlı Padişahı İkinci Mahmut hükümdarlığı döneminde, bir sonraki hükümdarın annesi ve İkinci Mahmut’un eşi “Bezmialem Valide Sultan” tarafından tamamı ahşap malzeme kullanılarak 1836 yılında inşa ettirildi.

1875 yılında, yüz otuz beş bin altın karşılığında yapılan anlaşma sonucu bir Fransız şirketi, ahşap köprü yerine metalden imal edilmiş bir köprü inşa etti. Yedi yüz seksen metre uzunluğunda ve on sekiz metre genişliğinde olan yeni köprü 1912 yılına kadar hizmete devam etmiştir.

1912 yılında ise bu köprü sökülüp yerine “Galata Köprüsü” olarak isimlendirilen üçüncü Eminönü - Karaköy köprüsü monte edilmiştir.

TBMM’nin 24 Nisan 1930 tarih ve 411 sayılı kararıyla ‘‘Gazi Mustafa Kemal Köprüsü’’ olarak adlandırılan köprünün projesi 1930’da tamamlanmış ve 1935’te gerçekleştirilen ihale ile yapımı Alman firmalar grubuna verilmiştir. Günümüzde Atatürk Köprüsü adını taşıyan, halk arasında yaygın olarak “Unkapanı Köprüsü” olarak isimlendirilen köprü 1940 yılından günümüze kadar hizmet vermektedir.

UNKAPANI KÖPRÜSÜ ÖZELLİKLERİ

Unkapanı köprüsünden araç ve yayalar geçebilmektedir. Köprüden geçişlerde vatandaşlar ücret ödemezken uzunluğu 477, genişliği 25 metredir.

Atatürk Köprüsü ya da eski adıyla Unkapanı Köprüsü, İstanbul'da tarihî yarımadayı Beyoğlu yakasına bağlayan bir köprüdür. Fatih ilçesine bağlı Unkapanı Küçükpazar bölgesiyle Beyoğlu ilçesine bağlı Azapkapı semtlerini birbirine bağlar. Aksaray semtinden başlayarak Unkapanı'na gelen Atatürk Bulvarı'nın devamı niteliğindedir.