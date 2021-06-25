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  3. Ünlü Avukat Feyza Altun'dan yıllar sonra gelen istismara uğradım itirafı

Ünlü Avukat Feyza Altun'dan yıllar sonra gelen istismara uğradım itirafı

Akrabası tarafından  cinsel istimara uğradığını itiraf eden Avukat Feyza Altun, küçüklüğünde yaşadığı o olayı sosyal medya hesabından paylaşarak zamanında kendisine kimsenin inanmadığını belirtti.

Ünlü Avukat Feyza Altun'dan yıllar sonra gelen istismara uğradım itirafı

Yıllarca akrabasının istismarına maruz kalan Feyza Altun, zamanında sesini duyurmak için çırpındığını, yaşadıklarına kimsenin inanmadığını söyledi. Yaşadığı bu kötü dönemin psikolojik olarak kendisini çok etkilediğini belirten avukat, istismara uğradığı zamanlarda ses kayıtları aldığını ve onları sakladığını ifade etti. Yıllar sonra ses kayıtlarını ortaya çıkaran Altun, tacizci akrabası N.Ç.' yi ifşa etti.

Ünlü Avukat Feyza Altun'dan yıllar sonra gelen istismara uğradım itirafı

KİMSE İNANMADI AMA SES KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Avukat Feyza, uğradığı istismarı ve başından geçenleri çevresine anlattığını ancak kimsenin bir şey yapmadığını belirtti. Aksine suçlu duruma düştüğünü söyleyen Altun, evli bir adamı kıskandığı iftarısının atıldığını söyledi. Etrafındaki insanların sessiz kalıp, görmezden gelmesine daha fazla dayanamadı. Sosyal medyadan bütün gerçeklerin kanıtlarla birlikte gün yüzüne çıkması için harekete geçti. Ses kayıtlarını tacizcisi N.Ç.' ye dinlettikten sonra N.Ç.' nin  ailesinden karşı atak geldi. Feyza Altun' un çocuk yaşta istismarcısı ile bulunduğu fotoğrafları kanıt gösterdiler.

Ünlü Avukat Feyza Altun'dan yıllar sonra gelen istismara uğradım itirafı

N.Ç. PİŞMANIM DEDİ

Yaptıklarından dolayı pişman olduğunu söyleyen N.Ç., vicdan azabı çektiğini, geceleri uyumadığını, yaptığı şeyin gençlik hatası olduğunun söyledi. Hatta Feyza Atlun'a kendisini öldürmesi için yalvardığını dile getirdi.

ADLİ TIP RAPORU BEKLENİYOR

Akrabalarına ispatlamak için adli tıp sonucunu bekleyen Avukat  Feyza Altun, herkesin  pişmanlık duyacağını, gerçeklerin ortaya çıkmasından sonra kendisine inanmayanların yüzüne bütün gerçekliğiyle çarpacağını söyledi. Sessiz kalan herkesin birer çocuk istismarcısı olduğunun vurguladı.

Ünlü Avukat Feyza Altun'dan yıllar sonra gelen istismara uğradım itirafı

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