Ünlü CEO'dan ırkçı sözler! Bekar Müslüman erkeklere daha çok dikkat edin

Michael O'Leary skandal sözleriyle gündemde. İngiliz The Times gazetesine bir mülakat veren Michael O'Leary görüşünü "Tehdidin geldiği yer burası” sözleriyle savundu. Ailelere yönelik kontrollerin gevşetilmesini savunan O'Leary'e göre güvenlik güçlerinin dikkatlerini yalnız seyahat eden Müslüman erkeklere yöneltmesi gerekiyor.

Skandal görüşünü “Bombalı saldırı düzenleyenler kimler? Tek başına seyahat eden bekâr erkekler” sözleri ile savunan O'Leary açıklamalarına “Eğer çocuklu bir aileyle seyahat ediyorsanız hepsini birden havaya uçurma ihtimaliniz de sıfır” diye sürdürdü.

İrlanda merkezli havayolu şirketinin CEO'su “Bunları ırkçılık olduğu için söyleyemezsiniz, ancak genellikle (tehdit) Müslüman inanca sahip erkeklerden gelecektir. Otuz yıl önce de İrlandalılardı” diye konuştu.

İSLAMOFOBİ YAYMAKLA SUÇLANDI

Deutche Welle'nin haberine göre O’Leary’nin skandal sözlerine sosyal medyadan tepki yağdı.

Alman Yeşiller partili milletvekili Ali Baş, Ryanair yöneticisini bu ifadeleriyle İslamofobi yaymakla suçladı. Baş attığı tweette: ”O’Leary gibi biri bugün nasıl olur da İslam düşmanlığı bu şekilde yayabiliyor? Çünkü insanların umrunda olmadığını düşünüyor. Ryanair’i boykot etme zamanı. Bunun için birçok başka neden de var” dedi.

İngiliz yazar ve sunucu Adil Ray de O’Leary’nin ifadelerini “Düpedüz ayrımcılık” olarak nitelendirdi.

Ray attığı tweette, “Ryanair’in şefi benim gibi insanların aranması gerektiğini düşünüyor. İrlandalıların geçmişte nasıl bir muameleye maruz kaldığını unuttu mu? Bu, düpedüz ayrımcılık. Bunu incelemeye gönüllü sadece bir hükümetimiz ve bu incelemenin gerçekleşmesinde ısrarcı olan biri olsaydı…” ifadeleriyle İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve eski İçişleri Bakanı Sacid Cavid’e de atıfta bulundu.

DAHA ÖNCE DE ŞİŞMANLIK VERGİSİ ALINSIN DEMİŞTİ

İşçi Partili İngiliz politikacı Khalid Mahmut da O’Leary’nin ifadelerini kınadı ve bu ifadelerin “ırkçılığı teşvik ettiğini” savundu.

The Times’a konuşan Mahmut, “Almanya’da bu hafta bir beyaz, sekiz kişiyi öldürdü. Beyazların da faşistler mi değiller mi diye bakmak için profilini çıkarmalı mıyız?” ifadeleriyle tepki gösterdi.

Ryanair CEO'su daha önce de uçuşlarda tuvaletin ücretli olması ve obez hastalardan "şişmanlık vergisi" alınması önerileriyle tepki çekmişti.