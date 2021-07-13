Ünlü çift neye uğradığını şaşırdı! Bergüzar Korel ve Halit Ergenç tatil yapmak isterken dolandırıldı!

Tatil yapmak için internetten ev bakan Bergüzar Korel, Bodrum Gümüşlük’te çok beğendiği yer için kapora bile ödedi. Ardından ailesiyle birlikte eve giden Korel, gördüğü manzara karşısında şaşkına uğradı.

SOLUĞU OTELDE ALDILAR

İnternette gördükleri evi çok beğenerek kapora ödeyen çift oğulları Ali ve Han'la birlikte Bodrum'a gitmeleri üzerine evden çok farklı bir manzarayla karşılaşan oyuncu çift, orada kalamayacaklarını anlayınca harabe evden çıkarak soluğu otelde aldı.

Oturulmayacak haldeki evden kaçan Korel, ailesiyle birlikte bir otele yerleşmek zorunda kaldı.