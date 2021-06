Ünlü estetik cerrahından eşine ahlaksız teklif: Üçlü ilişki istedi, kabul etmeyince ölümle tehdit dip boşanma davası açtı!

Ölüm tehditleri aldığını öne sürerek Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayet dilekçesi veren turizmci B.E., eşinin kendisine teklif ettiği üçlü ilişkiyi kabul etmemesi sebebiyle ölüm tehditleri aldığını ve kendisine boşanma davası açtığını öne sürdü.

15 YILLIK DOSTU, ASLINDA SAPLANTILI AŞKIYMIŞ

42 yaşındaki B.E.'nin hayatı, 3 yıldır birlikte olduğu 67 yaşındaki ünlü estetik cerrahı Dr. S.E. ile Ekim 2020'de gerçekleştirdiği evliliğin ardından kabusa döndü. Yalnızca birkaç ay süren çalkantılı evliliğin ardından Dr. S.E., eşine boşanma davası açtı. Hürriyet'in haberine göre, çekişmeli dava sürerken B.E., ölüm tehditleri aldığını ileri sürerek eşi S.E. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Evlilik sonrasında evin her köşesinde eşinin, başka kadınlarla fotoğraf, mektup ve yazışmalarını bulduğunu belirten B.E., eşine ait olan ve birlikte kullandıkları bilgisayarda ise onun başka kadınlarla olan yazışmalarını ve arşivlediği fotoğrafları gördüğünü söyledi. Eşinin, kendisine 'arkadaşı' olarak tanıttığı tüm kadınlarla aslında sevgili olduğunu ve '15 yıllık arkadaşım, kardeşim' diye tanıttığı bir kadınla da saplantılı bir aşk yaşadığını öne süren B.E., kadının da evli olduğunun altını çizerek, "Bunları kendisine söylediğimde ise ‘Bunlar hayatımın bir parçası. Bunu kabullenmen gerekir’ diyerek beni darp etti, hakarete uğradım." dedi.

"ÜÇLÜ İLİŞKİYİ KABUL ETMEYİNCE 'KÖYLÜ' DEDİ"

Mahrem anlarında eşinin, kendisine tek eşli olmanın doğaya aykırı olduğunu ve üçlü ilişki teklif ettiğini, bu teklifi kabul etmeyince de kendisini 'köylü' diye niteleyerek ‘Bu şekilde evlilik yürümez’ dediğini aktaran turizmci B.E., aynı teklifi daha önce birlikte olduğu kadınlara da yaptığını öğrendiğini söyledi.

'SENİ CAMDAN AŞAĞI ATARIM'

Evli olmalarına rağmen başka kadınlarla konuşmasına, buluşmasına, ilişki yaşamasına karşı çıktığı anda her defasında olay çıkardığını ve kendisini ölümle tehdit ederek 'Seni camdan aşağı atarım. Bu evi de kapatır, seni layık olduğun Dolapdere’de ev tutup oraya gönderirim. Ya da defolup gidersin. Seni de rezil ederim' dediğini öne sürdü. Sadece birkaç ay süren evliliğin işkenceye dönüştüğünü ifade eden talihsiz kadın, "67 yaşındaki bu kişi, birçok kadının hayatına da bu şekilde etki etti. Çok eşlilik teklifinin kabul edilmediğini anlaması üzerine boşanma davası açtı." dedi.

BİR ŞİKAYET DE DOKTORDAN

Dr. S.E.’nin de boşanma aşamasında olduğu eşi hakkında ‘haberleşmenin gizliliğini ihlal’ suçlaması ile savcılığa şikâyette bulunduğu da ortaya çıktı. Dr. S.E., eşinin, şifreli bilgisayarına girerek başkaları ile olan fotoğraflara ulaştığı, yine Facebook hesabına girerek yazışmaları elde ettiği iddiasında. Çiftin arasındaki çekişmeli boşanma davası ise Beykoz Aile Mahkemesi’nde sürüyor.