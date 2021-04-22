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  3. Ünlü fenomene şok! Reynmen'in Twitter hesabı askıya alındı

Ünlü fenomene şok! Reynmen'in Twitter hesabı askıya alındı

Sosyal medyada büyük bir kitle tarafından sevilen fenomen ve şarkıcı Reynmen'e Twitter'dan büyük şok. Fenomen'in hesabı askıya alındı.

Ünlü fenomene şok! Reynmen'in Twitter hesabı askıya alındı

Çıkardığı şarkılar ve sosyal medyadan yaptığı açıklamalar ile sık sık gündeme gelen Reynmen mahlasıyla tanınan Yusuf Aktaş'ın Twitter askıya alındı. Reynmen, hesabının askıya alınması karşısında şok olurken, yaşadığı durum takipçileriyle paylaştı.

"NASIL YA" NOTUYLA PAYLAŞTI

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda 377 bin takipçisi bulunan Twitter hesabının askıya alındığı paylaşan Reynmen, gönderisine, "Nasıl ya" notunu düştü.

Sosyal medya fenomeninin karşı karşıya kaldığı bu durum, yüksek takipçiye sahip kullanıcıların zaman zaman başına geliyor şeklinde yorumlandı.

Ünlü fenomene şok! Reynmen'in Twitter hesabı askıya alındı

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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