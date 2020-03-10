Ünlü futbolcuya koronavirüs testi yapıldı!

Kylian Mbappe, PSG-Dortmund maçı öncesi idmana katılmadı.

Grip nedeniyle Mbappe'ye koronavirüs testi yapıldı.

Fransız L'Equipe gazetesinin haberine göre yıldız oyuncunun test sonucu yarın belli olacak.

KYLİAN MBAPPE KİMDİR?

Kylian Sanmi Mbappé Lottin (Fransızca telaffuz: [kiljan (ə)mbape]; d. 20 Aralık 1998) Kamerun ve Cezayir asıllı Fransız futbolcudur. Paris Saint-Germain ve Fransa millî futbol takımında forvet mevkinde oynamaktadır.

Mbappé, ilk olarak doğduğu şehir Bondy'deki futbol akademilerinde oynadı, daha sonra Clairefontaine ve Monaco futbol akademilerinde oynayıp Monaco'nun yedek takımında profesyonel futbol yaşamına başladı. Kısa süre sonra 2016-17 sezonunda düzenli oynamaya başladı, ligde attığı 15 gol ve 8 asist ile 17 sene sonra takımının lig şampiyonu olmasına yardımcı oldu. Daha sonra 180 milyon € satın alma opsiyonuyla Paris Saint-Germain'e kiralandı.

Mbappé, 17 yaş altı ve 19 yaş altı takımında oynadıktan sonra Mart 2017'de Lüksemburg ile oynadıkları maçta Fransa adına ilk millî maçına çıktı.

KYLİAN MBAPPE'NİN KULÜP KARİYERİ

Futbola babası Wilfried Mbappé'nin hocalığında AS Bondy'de başladı. Daha sonra Clairefontaine futbol akademisine girdi, etkileyici performansından dolayı Real Madrid ve Valencia'nın ilgisini çekti. 11 yaşında İngiliz kulübü Chelsea'de denendi. Burada genç takım adına maça çıktı. Mbappé daha sonra Monaco'nun alt yapısına katıldı.

2015-16 sezonu

Mbappé takımıyla ilk maçına 2 Aralık 2015 tarihinde 1-1 berabere kaldıkları Caen maçının 88 dakikasında Fábio Coentrão'nun yerine girerek çıktı. Bu maçta 16 yıl 347 günle Monaco'nun en genç oyuncu unvanını 21 yıl sonra Thierry Henry'nin elinden aldı. 20 Şubat 2016 tarihinde takımı adına ilk golünü kaydetti, 3-1 kazandıkları Troyes maçının uzatma dakikalarında attığı golle kulüp tarihinin gol atan en genç ismi oldu. 17 yıl 62 gün ile Thierry Henry'nin unvanını bir kez daha elinden aldı. 6 Mart 2016 tarihinde kendisini Haziran 2019'a kadar Monaco'ya bağlayacak sözleşmeyi imzalayarak ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı.

2016-17 sezonu

Mbappé Monaco maçında oyunda girmeden önce ısınırken, 2017

14 Aralık 2016 tarihinde 7-0 kazandıkları Stade Rennais FC maçında takımı için ilk hat trickini yaptı. Bu hatrick, en son 1997 yılında Coupe de la Ligue mücadelesinde Monaco adına Sonny Anderson tarafından yapılan hatrickten sonra yapılan ilk hatrick olma özelliğini taşımaktadır.

11 Şubat 2017 tarihinde 5-0 kazandıkları FC Metz maçında Ligue 1'deki ilk hat trickini yaptı, 18 yıl 2 ay ile 2005 yılında Ligue 1 tarihinde genç yaşta hat trick yapan Jérémy Ménez'in 17 yıl 260 günlük rekoruna en çok yaklaşan isim oldu.

21 Şubat tarihinde Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Manchester City'ye attığı golle UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü atmış, Karim Benzema'dan sonra en genç gol atan 2. Fransız futbolcu oldu.

Mbappé, bu sezon takımıyla Şampiyonlar Liginde yarı finale kadar yükseldi, son 16 turunda Manchester City karşısında maça çıktı. İlk maçta 5-3 yenilip ikinci maçta 3-1 galip gelerek deplasman golleri kuralıyla turu geçtiler. Çeyrek finalde Borussia Dortmund ile oynadılar, 3-2 kazandıkları maçta 2 gol attı, sonraki maçta 3-1 galip gelip yarı finale yükseldiler. Yarı finalde Juventus ile karşılaştılar, ilk maçta 2-0 yenilip ikinci maçta da 2-1 yenilip elendiler. Mbappé, bu turda Juventus'a attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihinde yarı finalde gol atan en genç oyuncu olurken, Juventus kalecisi Gianluigi Buffon'un 690 dakikalık gol yememe serisini de bozdu. Şampiyonlar Liginde toplam 9 maçta 6 gol attı. Bu sezonda takımıyla ligde şampiyon oldular, ligde çıktığı 29 maçta 15 gol ve 8 asist yaparak 17 sene sonra kazanılan şampiyonluğa katkıda bulundu. Mbappé, bu sezon lig ve kupa maçlarında 2587 dakika sahada kalarak toplam 44 maça çıkıp 26 gol attı.

PSG

31 Ağustor 2017 tarihinde Monaco'dan Paris Saint-Germain'e kiralandı.[17] Paris kulübü, kiralık sözleşmesinde €145 milyon € artı 35 milyon € bonus olmak üzere toplam 180 milyon € satın alma opsiyonuyla Mbappé'yi kiraladığını, kiralık sözleşmesi sonunda bu opsiyonu kullanıp Mbappé'ye 2022'ye kadar sözleşme imzalatacağını duyurdu. Kulüp Mbappé'nin takımda 29 numaralı formayı giyeceği açıklandı.

Paris adına ilk golünü 8 Eylül'de 5-1 kazandıkları FC Metz maçında attı, maçı 1 gol 1 asist ile tamamladı. Dört gün sonra Les Parisiens adına 5-0 kazandıkları Celtic maçında Şampiyonlar Ligindeki ilk golünü attı.

Milli Takım kariyeri

Mbappé, millî takımdaki ilk büyük başarısını 2016 UEFA Avrupa 19 Yaş Altı Futbol Şampiyonasında ülkesiyle şampiyon olarak yaşadı. Turnuvada 5 gol atarak Jean-Kévin Augustin'in ardından turnuvanın en çok gol atan 2. ismi oldu

Mart 2017'de Lüksemburg ve İspanya ile oynanacak maçlar için ilk kez ana kadroya çağrıldı. İlk maçına 25 Mart 2017'de 78. dakikada Dimitri Payet'in yerine oyuna girerek çıktı. Bu maçta 18 yıl 3 ay 5 gün ile Maryan Wisnieski'nin ardından Fransa millî futbol takımında oynayan en genç 2. oyuncu oldu. Milli takım adına ilk golünü ise 2018 FIFA Dünya Kupası elemelerinde 4-0 kazandıkları Hollanda maçında attı.