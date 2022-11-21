Son Dakika: Ünlü Gazeteci ve Spor yorumcusu Hıncal Uluç, hayatını kaybetti

yaptığı spor yorumlarıyla Türk Sporunun önemli isimlerinden biri olan Usta gazeteci Spor yorumcusu Hıncal Uluç Tedavi gördüğü hastenin yoğun bakımda hayata vedeederek yaşamını yitirdi ,

HINCAL ULUÇ KİMDİR

1 Kasım 1939 tarihinde Kilis'te dünyaya gelen Hıncal Uluç; Türk gazeteci, köşe yazarı ve spor yorumcusudur. Ünlü isim, baba tarafından Ubıh asıllı Anne tarafından ise dedesi Kilislidir.

Uluç'un subay olan babası Fuat Uluç'un, II. Dünya Savaşı sırasında Bulgar sınırında görevli olması sebebiyle, ünlü gazeteci üç yaşına dek anneanne ve teyzesi tarafından büyütülmüştür. Hıncal Uluç'un babası Çaldıran'a tayin olduğunda ise ailesi yeniden bir araya gelmiştir.1952 yılında Antakya'da ortaokula başlayan Uluç, lise eğitimini Kurtuluş Lisesinde tamalamıştır. Üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesine gören Uluç, okula devam etmemiş gelecek sene Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini kazanmıştır.

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Askerden döndüğü 1967 yılında, eski Yenigün ekibinin çıkardığı Yankı gazetesinde çalışmaya başlayan Uluç, 1980 senesinde ise Gelişim Yayınları'nın sahibi Ercan Arıklı ile bir dergi çıkarmak üzere İstanbul'a gelmiştir ve Zafer Mutlu'nun daveti ile 1990 senesinde Sabah gazetesinde yazılar yazmaya başlamıştır. Hıncal Uluç hala daha Sabah gazetesinde köşe yazarlığı görevini sürdürmekte ayrıca A Spor'da yayımlanan Hıncal Uluç ile Baş Başa programında spor yorumculuğu da yapmaktadır..

Hıncal Uluç, 21.11.2022 tarihinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeti.