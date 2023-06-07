Ünlü gazeteci Fatih Altaylı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ısrarla koltukta oturmasını sert sözlerle eleştirdi

Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybeden Kemal Kılıçdaroğluna tepkiler bitmek bilmiyor. Ünlüü gazeteci Fatih Altaylı girdiği bütün seçimleri kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'nun ısrarla koltukta oturmasına "Dünya seçim kaybetme rekortmeni" sözleriyle açıklama yaptı.

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Ünlü gazeteci Fatih Altaylı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ısrarla koltukta oturmasını sert sözlerle eleştirdi

Millet İttifakı'nın seçimi kaybetmesi bir çok taraftan tepkiler topladı. Değişim mesayları çoğalarak artmaya devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuktan gitmesini isteyenler, kendisini çok ağır sözlerle topa tutmaya devam ediyor.

Fatih Altaylı son yazısında Kemal Kılıçdaroğlu hakkında "gücünüzü parti içinde demokrasiyi yok etmek için kullanmıyor musunuz!" sözleriyle eleştirdi.

Sözlerine şu şekilde devam etti;

"Şimdi hepinize sormak isterim içinizde Kemal Kılıçdaroğlu'nu görünce heyecanlanan, konuşmasını duyunca gaza gelen bir kişi var mı? Kemal Bey'in kendisine siyasi rakip olarak gördüğü kişi Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan ne kadar heyecan verici bir siyasi şahsiyet ise, Kemal Kılçdaroğlu bu heyecanı yaratmaktan o kadar uzak

İster yandaşı olalım iste muhalifi Erdoğan'ın heyecan verici bir siyasetçi oludğunu kabul etmeliyiz"

Ünlü gazeteci Fatih Altaylı Kemal Kılıçdaroğlunun ısrarla koltukta oturmasını sert sözlerle eleştirdi

" En zayıf adayın Kemal Bey olduğunu, memleketin bu halinde bile yanlış aday yüzünden seçimi kaybederlerse seçmenin CHP Genel Merkezine yıkacağını anlatmışım. Aslında CHP’nin yaptığı pek çok yanlışı eleştirdik sürekli. Her seferinde aynı güruhun “Muhalefete muhalefet yapıyorsunuz. Sıkıysa iktidara yapın” sözleriyle muhatap olduk. Yani işin özü ben Kemal Kılıçdaroğlu’nun ülkeyi yönetecek kapasitesi olmadığı için eleştirmiyorum. Seçilecek kapasitesi olmadığı için eleştiriyorum. Yönetmek için önce seçimi kazanmak lazım."

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