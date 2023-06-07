Ünlü gazeteci Fatih Altaylı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ısrarla koltukta oturmasını sert sözlerle eleştirdi

Millet İttifakı'nın seçimi kaybetmesi bir çok taraftan tepkiler topladı. Değişim mesayları çoğalarak artmaya devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuktan gitmesini isteyenler, kendisini çok ağır sözlerle topa tutmaya devam ediyor.

Fatih Altaylı son yazısında Kemal Kılıçdaroğlu hakkında "gücünüzü parti içinde demokrasiyi yok etmek için kullanmıyor musunuz!" sözleriyle eleştirdi.

Sözlerine şu şekilde devam etti;

"Şimdi hepinize sormak isterim içinizde Kemal Kılıçdaroğlu'nu görünce heyecanlanan, konuşmasını duyunca gaza gelen bir kişi var mı? Kemal Bey'in kendisine siyasi rakip olarak gördüğü kişi Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan ne kadar heyecan verici bir siyasi şahsiyet ise, Kemal Kılçdaroğlu bu heyecanı yaratmaktan o kadar uzak Haberin Devamı İster yandaşı olalım iste muhalifi Erdoğan'ın heyecan verici bir siyasetçi oludğunu kabul etmeliyiz"